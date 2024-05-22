Как сделать вышитый чехол на телефон своими руками: интересный лайфхак из Instagram

Такой хендмейд заметят и оценят все ваши знакомые.
Приобрести новый чехол - сейчас совершенно не проблема. Их разнообразие впечатляет, и иногда очень тяжело выбрать один. Для многих красивый чехол и его почти ежедневная смена – это как маникюр и возможность выделиться среди толпы.
На своей странице manualidades_para_el_alma предложили интересную и оригинальную идею создания чехла своими руками.
Вам понадобится:
- Прозрачный чехол для телефона;
- Канва (на ней удобнее вышивать);
- Специальный карандаш или фломастер для ткани;
- Мулине;
- Иглы и ножницы.
Как сделать:
- Натяните канву на пяльцы, так вам будет удобнее вышивать. Если пялец нет, можете работать без них;
- Приложите к ткани чехол и обведите его:
- Нарисуйте карандашом на ткани рисунок, который потом будете вышивать. Это может быть все что угодно: цветы, животные, абстракция и прочее.
- Начните вышивать. Проще вышивать гладью, но можно и крестиком, как вы умеете и захотите;
- Вырежьте свою вышивку и положите в чехол.
Вышивка – это кропотливая работа и настоящее искусство. На мировом рынке цена вышитых картин почти не уступает цене нарисованных краской, так что вы можете создать свое собственное произведение искусства.
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