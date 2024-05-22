Как сделать вышитый чехол на телефон своими руками: интересный лайфхак из Instagram

Такой хендмейд заметят и оценят все ваши знакомые.

Приобрести новый чехол - сейчас совершенно не проблема. Их разнообразие впечатляет, и иногда очень тяжело выбрать один. Для многих красивый чехол и его почти ежедневная смена – это как маникюр и возможность выделиться среди толпы.

На своей странице manualidades_para_el_alma предложили интересную и оригинальную идею создания чехла своими руками.

Вам понадобится:

Прозрачный чехол для телефона;

Канва (на ней удобнее вышивать);

Специальный карандаш или фломастер для ткани;

Мулине;

Иглы и ножницы.

Как сделать:

Натяните канву на пяльцы, так вам будет удобнее вышивать. Если пялец нет, можете работать без них;

Приложите к ткани чехол и обведите его:

Нарисуйте карандашом на ткани рисунок, который потом будете вышивать. Это может быть все что угодно: цветы, животные, абстракция и прочее.

Начните вышивать. Проще вышивать гладью, но можно и крестиком, как вы умеете и захотите;

Вырежьте свою вышивку и положите в чехол.

Вышивка – это кропотливая работа и настоящее искусство. На мировом рынке цена вышитых картин почти не уступает цене нарисованных краской, так что вы можете создать свое собственное произведение искусства.

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