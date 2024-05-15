Как сделать яичное удобрение для ваших растений: секретом делится садовница

Комнатные растения создают в доме уют, очищают воздух и радуют глаз. Каждое растение нуждается в определенном уходе, но есть удобрения, которые подойдут почти всем.

Для многих комнатные растения, как дети, за ними надо ухаживать, поливать и подкармливать. В профилактических целях можно делать органические прикормки, которые никак не повредят зеленой красоте.

Садовница Gardening Soul рассказала на своей странице, как сделать внекорневую подкормку для зеленых растений из яичной скорлупы, которая является очень полезным удобрением для усиления роста растений.

Как приготовить настой:

Измельчить скорлупу в емкости, почти до консистенции муки

Добавьте 50 г винного уксуса, он поможет растворить скорлупу.

Оставить настаиваться на три дня

После, разбавьте настой пол-литрами воды

Процедите воду, от оставшейся скорлупы

Это натуральное и органическое фосфорное удобрение. Равномерно нанесите удобрение на растения, оно поможет пышно расти и насытит листья полезными элементами.

Подобное опрыскивание можете чередовать с опрыскиванием обычной водой и этого будет достаточно.

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