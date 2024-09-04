Как сделать защиту для молодых растений в саду

Такая конструкция может стать важнейшим элементом вашего сада, обеспечивая защиту растений от насекомых. Если вы изготовите ее из более плотного материала, она может служить теплицей для вашего зимнего или осеннего сада.

На странице Geeky Greenhouse показали, как изготовить простую и эффективную защиту для ваших растений и рассады, которая убережет их от назойливых насекомых и нежелательных погодных условий.

Создание каркаса

Сначала вам нужно изготовить каркас из деревянных досок. Размеры каркаса, используемые автором, составляют 91,5 см на 61 см. Однако вы можете адаптировать их в зависимости от потребностей вашего сада или размера грядок. Каркас можно сделать из любых доступных деревянных материалов, главное – чтобы конструкция была прочной и устойчивой.

Формирование дуг из ПВХ труб

Для создания дуг вам понадобятся три трубки ПВХ. По желанию вы можете использовать другие материалы, которые есть у вас под рукой. Трубки нужно согнуть в форму полукруга. Затем прикрепите эти дуги к внутренней части каркаса с обеих сторон с помощью шурупов. Для надежности автор рекомендует использовать по два шурупа с каждой стороны, чтобы конструкция не опрокинулась под влиянием ветра или других факторов.

Закрепление ПВХ труб

Для дополнительной прочности закрепите деревянную доску по центру каркаса, чтобы удерживать ПВХ трубки на месте. Это обеспечит стабильность конструкции и предотвратит ее перекос.

Фиксация сетки

Отрежьте кусок сетки от насекомых, который будет соответствовать размеру каркаса. Закрепите сетку с помощью степлера. Ее нужно плотно натянуть со всех сторон, чтобы она хорошо держалась и не провисала. После этого обрежьте лишнюю часть сетки по краям, чтобы она выглядела опрятно.

Ручка

Чтобы его было удобнее переносить и поднимать конструкцию, прикрепите сверху ручку. Это упростит перемещение и монтаж или демонтаж.

Эта конструкция очень легка и эффективна для защиты от насекомых, града и других погодных условий. Если вы используете более плотный материал вместо сетки, она может превратиться в небольшую теплицу, что позволит создать благоприятные условия для растений в прохладную погоду.

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