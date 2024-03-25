Как сделать жизнь кошки комфортнее: простые советы и лайфхаки для кошатников

Эти простые советы от Jaw-Dropping Facts помогут улучшить жизнь вашего питомца и облегчить вашу.

Предотвратите появление комков на шерсти

Просто добавьте немного клетчатки в рацион вашей кошки. Клетчатка улучшает здоровье кошачьей шерсти и сводит к минимуму линьку. И не забывайте регулярно расчесывать животное, чтобы удалить лишнюю шерсть.

Помогите кошкам пить больше воды

Кошки по своей природе не пьют много воды, но им необходима гидратация, чтобы предотвратить проблемы с мочевым пузырем и почками. Вместо того, чтобы ставить им миску с водой, подарите им фонтанчик, так они будут пили больше воды.

Кошачья мята

Кошки любят кошачью мяту, и большинство котят реагируют на это растение гиперактивно. Для кошек кошачья мята действует как успокаивающее средство. Распылите спрей из кошачьей мяты на когтеточку, чтобы повысить ее интерес к этому гаджету.

Держите кошку подальше от поверхностей

Если у вас есть новая столешница или стол, и вы не хотите, чтобы кошка зацепилась когтями, просто покройте поверхность алюминиевой фольгой. Кошки ненавидят шуршащий звук, который издает алюминиевая фольга, когда они ходят по ней. Также можно покрыть поверхность двусторонним скотчем. Кошки абсолютно ненавидят ощущение липкости.

Защитите свои растения

Кошки, как правило, любят копать, жевать и опрокидывать ваши растения. Чтобы защитить их, вы можете положить палочки от мороженого, зубные палочки, сосновые шишки, камни поверх почвы растения. И помните, кошки испытывают сильное отвращение ко всему цитрусовому. Вы можете просто опрыскать листья вашего растения цитрусовым ароматом. Другие домашние репелленты, которые кошки ненавидят, — это уксус, цитронелла, перец и чеснок.

Избавьтесь от аллергии и запахов

Наличие кошки в доме может означать появление в воздухе большего количества запахов, аллергенов и перхоти. Держите дома воздушный фильтр или очиститель для удаления переносимой по воздуху перхоти, пыли и аллергенов.

Любимая игра

Сделайте свой дом еще интереснее для вашей кошки, установив несколько полок, которые будут служить ступеньками на стене.

Избавьтесь от запаха туалетного лотка

Добавьте немного листьев зеленого чая в туалетный лоток вашей кошки, и это поможет подавить рост бактерий, а также поглотит запахи. Вы также можете добавить немного пищевой соды на дно лотка, чтобы поглотить запахи.

Устранение пятен и запаха мочи

Пищевая сода естественным образом нейтрализует запахи. Если ваша кошка пописала на ковер, просто посыпьте то место содой, а затем пропылесосьте его, чтобы полностью удалить запах или пятно (так можно делать и со старыми пятнами). Вы даже можете нанести на пятно немного уксуса, чтобы убить бактерии.

Миска-головоломка

Кошки любят загадки с едой. Сделайте несколько отверстий в пустой бутылке из-под воды, затем наполните ее любимым сухим лакомством вашей кошки и дайте ей поиграть.

Оберните ножки мебели сизалем

Чтобы защитить мебель от резвой кошки, плотно обмотайте ножки кухонного или обеденного стола сизалевой веревкой.

Научите свою кошку

Распространенное заблуждение о кошках состоит в том, что их невозможно дрессировать. Кошек действительно можно научить определенному поведению, обещая угощение. Например, вы можете научить кошку не прыгать на ваш прекрасный кожаный диван.

Избавьтесь от их шерсти на вашей мебели

Чтобы удалить кошачью шерсть с ковра или дивана, просто наденьте резиновые перчатки и смочите их. Потрите ими взад и вперед по обивке. Это приведет к тому, что шерсть соберется в комок, и тогда вы сможете удалить их. Вы также можете наклеить на ткань липкую сторону скотча. Когда вы удалите, шерсть поднимется вместе с ней.

Поставьте переноску для кошек

У вас возникли проблемы с перевозкой кошки в переноске? Оставьте переноску на полу, и ваш питомец обнюхает ее, ляжет в нее, и привыкнут к ней. Таким образом, переноска не будет сразу ассоциироваться с прививкой у ветеринара.

Барьер для туалетного лотка

Если у вас есть также пес и он проявляет интерес к котячьему лотку, поставьте лоток на подставку, чтобы он стоял выше и был не доступен собаке.

Время купания

Используйте раковину вместо ванны, чтобы купать кошку. Меньшее пространство облегчит их мытье.

Разворачивание туалетной бумаги

Просто заправьте свободную бумагу в один конец трубки или распылите на унитаз и прилегающую территорию цитрусовый аромат, так она не будет интересоваться этой зоной комнаты.

Держите муравьев подальше

Чтобы муравьи не заинтересовались едой вашей кошки, просто нарисуйте мелом круг вокруг тарелки вашего питомца. Кроме того, многие эфирные масла, такие как эвкалипт, тимьян, корица или перечная мята, являются отличным естественным средством отпугивания муравьев.

Кошачий стресс

Слишком быстрое питание вредно для пищеварительной системы кошки. Это может даже привести к тому, что кошка вырвет. Чтобы преодолеть эту проблему, положите еду на плоскую тарелку. Это поможет снизить скорость еды вашей кошки и предотвратить стресс, который возникает, когда усы кошки трутся о стенки высокой миски.

Феромонный диффузор

Кошки не любят перемен. Если вы переезжаете или заводите новую кошку, купите диффузор с феромонами, чтобы помочь кошке приспособиться к новой обстановке.

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