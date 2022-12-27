Как сделать зимние праздники безопасными для домашних животных

Несмотря на сложные времена, многие из нас все же приготовят на зимние праздники вкусные блюда и поставит елку, однако кое-что из привычных для нас вещей может быть опасным для животного. Как уберечь животное, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Важно сделать праздник не только радостным, но и безопасным для домашнего питомца. Соблюдайте основные правила - и праздники принесут вам только радость.

Следите за тем, чтобы пушистик не ел иголки елки. Если ваше животное небезразлично к елке, старайтесь надежно ее закрепить, чтобы она не упала. Лучшим вариантом будет разместить елку в труднодоступном для любимца месте.

Украшать елку дождиком и гирляндой с легко отпадающими элементами строго запрещено. Их заглатывание очень опасно для здоровья и жизни животных.

Среди кошек и собак часто встречаются любители погрызть провода гирлянд. Следите за животным, когда они включены. Выключайте в ночное время и когда вас нет рядом. Не вешайте гирлянды на стены и двери, куда четвероногий может допрыгнуть.

Елочные игрушки также могут быть опасными, особенно стеклянные. Выбирайте игрушки из других, более крепких материалов. Размер игрушки должен быть достаточно большим, и она не должна помещаться во рту любимца, чтобы избежать проглатывания.

Салюты и петарды – самая частая причина потери собак. Выходя на прогулку, выбирайте самое спокойное место, в новогоднюю ночь лучше не отпускать любимца с поводка. Если ваш питомец боится громких звуков, обязательно успокаивайте его и поощряйте. На время праздника можно применять успокаивающие средства, если ваш любимец подвержен стрессу.

Шумные компании – не лучший вариант для дома, где есть домашние животные, поскольку это приносит дополнительный стресс. Обсудите детали вечеринки заранее.

Также прикормка с праздничного стола – одна из самых главных проблем любого праздника. Вкусные праздничные блюда являются неотъемлемой частью зимних праздников. Однако их постоянными ингредиентами являются масло, множество специй, соусов. И, конечно, на новогоднем столе всегда присутствует большое количество сладостей, в том числе шоколадных. Для животных такое разнообразие продуктов представляет большую опасность. Напомню, что кошкам и собакам нельзя давать очень соленую, жирную, а также острую, жареную и копченую пищу.

Неправильное питание может привести к:

расстройству пищеварения;

отравлению;

панкреатиту;

расширению или завороту желудка.

Чтобы избежать проблем, ни в коем случае не кормите любимца приготовленной праздничной едой. Обязательно предупредите своих гостей о том, что животное нельзя кормить едой со стола.

Чтобы порадовать пушистого друга, заранее подготовьте для него лакомство:

запеченное филе курицы или индейки

домашнее печенье для собак

готовое лакомство

сушеное мясо, медальоны, легкие/печень, рубец

сушеные сухожилия, трахея, бычий корень

витаминное лакомство

вкусные консервы или паштет

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