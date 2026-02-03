Как сэкономить время на приготовлении пищи / © Associated Press

Правильная организация кухни и немного планирования могут превратить ежедневное приготовление пищи из утомительного процесса в быстрый и даже веселый ритуал.

Издание Real Simple предоставило советы, которые помогут вам быстрее готовить, экономить деньги и наслаждаться домашними блюдами, и не повторять каждый раз одно и то же.

Разнообразие с соусами. Если вы готовите одинаковые продукты всю неделю, например, курицу, используйте разные готовые соусы. Чимичури, медово-чесночный, тайский чили или соус «баффало», они меняют вкусы, а вы никогда не устанете от одного и того же меню.

Используйте аэрофритюрницу. Эта современная «сковородка без масла» не только для крылышек. В ней можно готовить котлеты, пиццу или овощи быстрее, чем в духовке и при этом мыть меньше посуды.

Готовьте большие порции. Например, большой кастрюли с вареным рисом легко хватит на несколько дней. Можно к нему добавлять курицу, рыбу или даже тофу.

Мультиварка . Настоящая палочка-выручалочка. Все складываете внутрь и прибор делает почти всю работу за вас. Идеально для супов, рагу и тушеных блюд на несколько дней.

Организуйте холодильник . Складывание продуктов на полочки сразу после закупки помогает быстрее ориентироваться в имеющихся ингредиентах и избежать порчи еды.

Попробуйте приложение для планирования блюд. Сегодня есть множество мобильных приложений, которые помогают составить список закупок и план блюд на неделю. Это уменьшает стресс и экономит время на кухне.

Подготовьте овощи заранее . Мыть овощи, резать брокколи, брюссельскую капусту или тыкву — делайте это на выходных, чтобы ежедневно быстро готовить свежие блюда.

Покупайте разумно . Делайте акцент на продукты, которые долго хранятся и подходят для различных блюд, например, бобовые, замороженные овощи, фрукты, картофель или бананы.

Используйте бытовые «хитрости». Например, чистую бутылку от кетчупа можно использовать для теста, а два финпакета — для удвоения объема хранения продуктов.

Делайте немного больше для остатков . Остатки — самый простой способ приготовить что-то на будущее. Сегодняшнюю курицу можно нашинковать и добавить в салат завтра, и каждый день будет разнообразным.

Правильно замораживайте. Разделите блюда на порции и храните в морозилке в контейнерах или пакетах. Так даже в самый загруженный день у вас будет готовый обед или ужин.

Приготовление «на неделю вперед» — это не только об экономии времени, но и об уменьшении стресса и наслаждение от здоровой пищи. Даже небольшие шаги делают кулинарную рутину легче. Начните с одного блюда или одного приема пищи в день, а затем расширяйте и неделя на кухне станет комфортной и даже приятной.