Как скрыть 8 типичных недостатков сада: лучшие советы известных дизайнеров

К сожалению, среди наших тщательно ухоженных клумб всегда есть несколько деталей, которые, говоря прямо, являются уродливыми. Будь то громоздкий тепловой насос или бак для сжиженного газа, кривая крышка слива или качели вашего соседа.

Как замаскировать эти недостатки, известные дизайнеры рассказали Gardens Illustrated.

Дизайнера Шарлотту Харрис часто просят скрыть нежелательные элементы в садах или виды в своей работе. Будь то экранирование теплового насоса, смягчение влияния последней сомнительной «скульптуры» вашего соседа, или фильтрация видов для маскировки пилона, дороги или новой застройки, ключ заключается в формировании линий обзора, сочетая стратегическое зонирование, посадки, конструкции и материалы, чтобы создать сад, который кажется одновременно защищенным и просторным.

Обои на стене увеличивают приватность, не добавляя объема или веса пространству — примерное эмпирическое правило для хороших пропорций — одна треть высоты стены.

Размещение деревьев в центре сада, а не по краям, как в собственном саду может помочь защитить ваши глаза от нежелательных предметов.

Диагональный и наклонный виды меняются во время движения по пространству, поэтому размещение деревьев подальше от границы и ближе к центру может помочь еще больше разбить линии обзора. Расположение деревьев вдоль границы, а не высаживание их по прямой линии, как солдатиков, также создает более естественное, расслабленное ощущение.

Тепловые насосы и кондиционеры

Домохозяйствам рекомендуется перейти на тепловые насосы как более чистую и эффективную альтернативу газу. Но хотя они могут обеспечить более эффективное и дешевое отопление дома, никуда не деться от того факта, что они являются громоздкими, большими уродливыми коробками, прикрепленными к стене вашего дома.

Чтобы замаскировать эти, или их меньшего и, безусловно, менее зеленого двоюродного брата, кондиционер, садоводы должны действовать разумно. Из-за их размера не стоит добавлять ничего, что займет еще больше вашего внешнего пространства, но все равно нужно быть осторожным, чтобы не размещать ничего слишком близко к насосам, поскольку это может помешать их работе.

Эксперты рекомендуют держать предметы на расстоянии не менее 1 м со всех сторон. Производители тепловых насосов рекомендуют высокие кустарники, кусты или деревья, но рядом с домом прекрасно могут защищать травы. Посадите «живоплот» из трав, и он обеспечит почти круглогодичное покрытие, если вы оставите желтовато-коричневые стебли зимой, а также обеспечите циркуляцию воздуха вокруг участка.

Мусорные баки

Это необходимое зло, которое, кажется, множится каждый год. Защищая свои мусорные баки, вы должны подумать о практических аспектах. Сколько их нужно спрятать? Какой они высоты? Но, возможно, что еще важнее, как только они защищены, насколько легко их заносить и выносить? Вы же не хотите каждую неделю бороться за добычу переработанных отходов.

Одним из решений является создание ширмы из высоких растений, которые не занимают много места вокруг них. Если вы разместите растения в контейнеры, их также легко переместить, если ситуация с вашим контейнером изменится.

Бамбук может быть вариантом, но некоторые сорта могут быть нестабильными и их трудно сдерживать, если посадить непосредственно в землю.

И есть что-то особенное в элегантном хранилище для мусора, возможно, с зеленой крышей из коврика из очитка и набором дверей, чтобы скрыть все это от глаз. Если вы действительно сообразительны, сделайте так, чтобы к хранилищу был доступ как из сада, чтобы наполнить контейнер, так и с улицы, чтобы опорожнить его, максимально используя небольшие размеры.

Подъездная дорожка

Постоянно растущее количество владельцев автомобилей означает, что мало кто из нас, вероятно, избавится от своих подъездных путей в ближайшее время (и многие выравнивают свои палисадники, чтобы вместить еще одно транспортное средство). Но это не значит, что нам суждено вечно терпеть полосу чистого гравия или бетона рядом с нашими домами.

Дизайнер Джейн Брокбенк предлагает создать парковочную зону, с папоротниками и разнообразными вечнозелеными почвопокровными растениями. Такие растения не только приятнее для глаза, но и помогают смягчить некоторые проблемы, вызванные мощением, такие как отсутствие дренажа и загрязнение воздуха.

Сараи

Достигнут огромный прогресс в создании самостоятельных дизайнерских элементов утилитарных садовых построек, но их реконструкция является серьезной задачей, не говоря уже о том, что она стоит немало. Альтернативой является либо отвлечение взгляда, либо попытка скрыть его, и для этой работы идеальным выбором являются вьющиеся растения.

Используйте вертикальные линии сарая для нескольких вариантов вьющихся растений, включая розы и клематис.

Выберите яркий клематис для всплеска летнего цвета, раскидистые розы, которые быстро окутывают небольшое здание и подарят вам множество красивых, душистых цветов летом. Сочетайте их с вечнозелеными растениями, такими как плющ или жасмин трахелоспермум (звездчатый жасмин), для круглогодичного покрытия.

Крышки для сливных труб

Как и мусорные баки, крышки для сливных труб являются необходимостью, и доступ к ним является ключевым, поэтому вы не можете просто накрыть их или закопать в бордюр. Однако вы можете довольно легко замаскировать их с помощью одного-двух продуманно размещенных горшков. Что-то, что интересует круглый год, избавит вас от необходимости менять содержимое каждые несколько месяцев, или вы можете наслаждаться сезонным обновлением.

Только помните, что не стоит ставить тяжелые горшки на покрытие, чтобы оно не треснуло, и подумайте об использовании подставки для растений на колесах, чтобы его было легко убрать, когда нужен доступ.

Заброшенные палисадники

Палисадник, который может быть местом для мусора, вымощенным для дополнительного парковочного места или скрытым за большой живой изгородью, чтобы отпугивать любопытных прохожих, имеет больший потенциал, чем ему приписывают.

Превращение его из неприглядного в идиллию необязательно должно быть тяжелым или дорогим. Заполните бордюр или горшки растениями, которые подходят к внешнему виду.

Мощение

Бессмысленно или нет, мощение часто является элементом в садах, и это не всегда желательно. Стандартные серые бетонные плиты могут быть функциональными, но они не делают большого эстетического вклада.

Раскапывание целого патио может быть непрактичным, но вырезание отдельных плит тут и там может нарушить монотонность бетона, внести необходимое разнообразие для дикой природы и просто принести радость глазу.

Бочки для воды

Сбор дождевой воды является важным, особенно если вы садовод. Но стандартные бочки для воды могут выглядеть немного сложно, и, поскольку они расположены рядом с водосточной трубой, их довольно трудно избежать. Вместо того, чтобы покупать большую черную пластиковую канистру, рассмотрите альтернативные емкости для сбора и хранения воды.

Оцинкованные металлические корыта, безусловно, в моде, и как «ведро для погружения», они гораздо быстрее наполняют лейку.

Или же вы можете выбрать серию меньших чаш и использовать их как водный элемент.

Рассмотрите также альтернативу водосточной трубе с дождевой цепью, которая отводит воду от дома в каменный бассейн с резервуаром для дождевой воды под ним.