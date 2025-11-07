Как слить воду из стиральной машины, чтобы избежать плесени и засоров / © Associated Press

Даже самые умные современные стиральные машины требуют немного внимания. Иногда после цикла стирки внутри может оставаться вода из-за забитого фильтра, перекрученного шланга или просто потому, что техника уже не «первой свежести». Слить воду самостоятельно не сложно, если знать правильную последовательность действий.

Издание Martha Stewart рассказало, как безопасно слить воду из стиральной машины, предотвратить появление неприятного запаха, плесени и засоров, а также поддерживать ее в идеальном состоянии.

Когда нужно сливать воду вручную

Обычно машины сконструированы так, чтобы после цикла внутри не оставалось воды. Но есть несколько ситуаций, когда нужен ручной слив:

засорился или перегнулся дренажный шланг;

забился фильтр помпы;

сломалась помпа слива;

машина готовится к транспортировке, например, перед переездом.

Как найти сливной шланг и фильтр помпы

У большинства моделей сливной шланг и фильтр либо спереди, либо сзади машины. Перед тем как что-то отсоединять, обязательно найдите инструкцию к своей модели, на сайте производителя или в бумажной версии. Это поможет точно определить, где именно расположен шланг и фильтр.

Как слить воду из стиральной машины

Выключите машину из розетки. Безопасность — прежде всего. Никогда не начинайте работу, если стиральная машина подключена к электросети. Подготовьте место для воды. Подложите под низ плоский поддон, тряпки или старые полотенца, ведь когда откроете шланг или фильтр, вода обязательно вытечет. Найдите шланг или фильтр, они могут быть спрятаны за маленькой крышкой в нижней части машины. Начните слив. Аккуратно снимите колпачок со шланга или медленно откройте фильтр, чтобы дать воде постепенно вытечь. Снимите и промойте фильтр. Когда вся вода стечет, полностью открутите фильтр и выньте из него ворс, монеты или другой мусор. Затем промойте его горячей водой и высушите. Соберите все обратно. Верните фильтр и шланг на место, плотно закройте панель и только потом подключайте машину к сети.

Как предотвратить плесень, запахи и засорения

Проверяйте карманы. Монетки, булавки и соринки могут попадать в фильтр и блокировать помпу.

Следите за шлангом, он не должен быть перегнутым или прижатым к стене — это блокирует слив воды.

Не пересыпайте порошок. Избыток средства оседает в фильтре и создает пену, в которой со временем развивается плесень.

Оставляйте дверцу приоткрытой. После стирки оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы влага испарялась, это предотвращает появление запахов и плесени.

Проводите «стирку для машины». Раз в месяц запускайте цикл очистки с горячей водой и специальным средством или смесью уксуса и соды. Это смывает остатки моющих веществ и бактерий.

Не игнорируйте «звоночки». Если под машинкой собирается вода, не откладывайте проверку. Если не удалось найти причину самостоятельно — обратитесь к мастеру, это может быть неисправность помпы или внутренних электрических компонентов.

Сливать воду из стиральной машины — не самое приятное занятие, но оно помогает избежать больших проблем в будущем. Регулярная очистка, внимательность к мелочам и несколько минут профилактики в месяц и ваша машина будет служить годами, оставляя белье не только чистым, но и по-настоящему свежим.