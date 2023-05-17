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Как сложить простыню на резинке: два простых способа (видео)

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
826
Время на прочтение
1 мин
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Как сложить простыню на резинке: два простых способа (видео)

Как сложить простыню на резинке / Фото: Credits

Когда постельное белье сложено аккуратными стопками, это не только выглядит красиво, но экономит много места в вашем шкафу.

Простыня на резинке - вещь удобная, но только не тогда, когда вам нужно ее сложить и спрятать в шкаф. Если делать это без специальных навыков, получится бесформенная куча, которая займет много места и будет портить настроение каждый раз, когда вы будете открывать шкаф с постельным бельем. 

На самом деле существует несколько довольно простых способов сложить простыню на резинке. 

Страница My house decors предлагает два лайфхака. Первый подойдет для хлопковых простыней. Второй (листайте вправо) - для трикотажных. 

Чтоб научиться аккуратно складывать простыню на резинке, вам достаточно посмотреть видеоинструкцию и проявить немного терпения на первых порах. 

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Дата публикации
Просмотры
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