Как сложить простыню на резинке: два простых способа (видео)

Когда постельное белье сложено аккуратными стопками, это не только выглядит красиво, но экономит много места в вашем шкафу.

Простыня на резинке - вещь удобная, но только не тогда, когда вам нужно ее сложить и спрятать в шкаф. Если делать это без специальных навыков, получится бесформенная куча, которая займет много места и будет портить настроение каждый раз, когда вы будете открывать шкаф с постельным бельем.

На самом деле существует несколько довольно простых способов сложить простыню на резинке.

Страница My house decors предлагает два лайфхака. Первый подойдет для хлопковых простыней. Второй (листайте вправо) - для трикотажных.

Чтоб научиться аккуратно складывать простыню на резинке, вам достаточно посмотреть видеоинструкцию и проявить немного терпения на первых порах.

Читайте также: