Как собрать семена помидоров для будущих урожаев и избежать ошибок

Помидор / © ТСН

Получить собственные семена помидоров очень просто, утверждает садовый блогер Jamie Walton.

Вот как он советует это делать.

Во-первых, всегда старайтесь выбирать лучшие и полностью спелые помидоры для хранения и выбирайте только негибридизированные сорта с открытым опылением, поэтому избегайте тех, что имеют F1 на упаковке, поскольку они не будут воспроизводиться как настоящие сорта.

Если вы храните семена из крупноплодного сорта, разрежьте помидор пополам и раскройте его, чтобы открыть полости для семян, затем вычерпайте семена ложкой или чем-то подобным и положите в стеклянную банку или чашку.

Если вы храните семена из помидоров черри, это очень просто, просто хорошо сожмите их.

Долейте в контейнер воду, чтобы помочь ферментации, это удалит вещество, которое окружает семена.

Затем накройте тканью или чем-то подобным, чтобы предотвратить появление плодовых мушек и запаха, и оставьте на 3-4 дня.

Если появится плесень, не волнуйтесь, это нормально, но удалите любые плавающие семена, а затем добавьте еще воды, промойте и промывайте, пока вода не станет прозрачной.

Затем процедите через мелкое сито, быстро промойте, чтобы удалить остатки мякоти, и выложите на тарелку или бумагу, расставив их на расстоянии друг от друга, прежде чем дать им высохнуть несколько дней.

Когда семена будут готовы к хранению на следующий год, просто положите их в конверт и подпишите.