- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 2 мин
Как собрать семена помидоров для будущих урожаев и избежать ошибок
Чтобы сохранить понравившиеся сорта томатов на будущее, садоводам надо научиться правильно собирать семена.
Получить собственные семена помидоров очень просто, утверждает садовый блогер Jamie Walton.
Вот как он советует это делать.
Во-первых, всегда старайтесь выбирать лучшие и полностью спелые помидоры для хранения и выбирайте только негибридизированные сорта с открытым опылением, поэтому избегайте тех, что имеют F1 на упаковке, поскольку они не будут воспроизводиться как настоящие сорта.
Если вы храните семена из крупноплодного сорта, разрежьте помидор пополам и раскройте его, чтобы открыть полости для семян, затем вычерпайте семена ложкой или чем-то подобным и положите в стеклянную банку или чашку.
Если вы храните семена из помидоров черри, это очень просто, просто хорошо сожмите их.
Долейте в контейнер воду, чтобы помочь ферментации, это удалит вещество, которое окружает семена.
Затем накройте тканью или чем-то подобным, чтобы предотвратить появление плодовых мушек и запаха, и оставьте на 3-4 дня.
Если появится плесень, не волнуйтесь, это нормально, но удалите любые плавающие семена, а затем добавьте еще воды, промойте и промывайте, пока вода не станет прозрачной.
Затем процедите через мелкое сито, быстро промойте, чтобы удалить остатки мякоти, и выложите на тарелку или бумагу, расставив их на расстоянии друг от друга, прежде чем дать им высохнуть несколько дней.
Когда семена будут готовы к хранению на следующий год, просто положите их в конверт и подпишите.