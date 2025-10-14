ТСН в социальных сетях

Как согреть дом без повышения температуры термостата: полезные советы:

Холодные месяцы всегда ставят перед нами один вопрос: как сделать дом теплым и уютным, но не превратить счета за отопление в шок для бюджета.

Как согреть дом, без повышения температуры термостата

Как согреть дом, без повышения температуры термостата / © Credits

Повышение термостата — быстрое решение, но оно не всегда эффективно. К счастью, издание Martha Stewart рассказало о нескольких полезных лайфхаках, которые помогут создать комфорт в доме, без затрат лишней энергии.

Проверьте и обслуживайте систему отопления

Как и автомобиль, отопительная система нуждается в регулярном уходе. Котел или печь, которые давно не проходили профилактику, могут работать неэффективно и расходовать больше энергии.

Советы:

  • Вызывать специалиста каждый год для профилактического осмотра.

  • Регулярно заменять фильтры между сервисными обслуживаниями.

Регулярный уход помогает избежать серьезной поломки и экономит деньги на отоплении. Профилактика также обеспечивает равномерный обогрев всех комнат и продлевает срок службы системы.

Закройте сквозняки

Даже небольшие щели вокруг дверей или окон могут выпускать тепло, которое вы оплачивали и впускать холод. Когда вы обнаруживаете «предательские» участки, то мгновенно повышаете эффективность обогрева.

Что можно сделать своими руками:

  • Установите дверные уплотнители или специальные «щетки» для порогов.

  • Для окон подойдет шнуровая герметизация или прозрачный силиконовый уплотнитель.

Это один из самых простых и эффективных способов сохранить тепло в доме.

Обновите старую изоляцию

Старая изоляция может терять эффективность и позволять теплу «убегать» через крышу или подвал. Инвестиция в обновление изоляции часто окупается быстрее, чем кажется, ведь потери тепла могут достигать 25% только через крышу.

Советы:

  • Обновите утепление на чердаке, в подвале, в стенах и даже вокруг фундамента.

  • Используйте современные материалы нужной толщины и типа, чтобы создать настоящую тепловую «преграду».

Даже если это потребует стартовых затрат, долгосрочные экономия на отоплении и комфорт стоят того.

Держите воздушные пути чистыми

Иногда тепло просто не доходит до всех комнат, потому что его «блокируют» вещи. Убедись, что все воздушные решетки, радиаторы и конвекторы открыты и не закрыты мебелью, коврами или длинными шторами.

Если передвинуть мебель невозможно, выручат вентиляционные дефлекторы или насадки, которые направляют тепло туда, где оно нужно. Это простое решение не только повышает комфорт, но и уменьшает нагрузку на систему отопления и продлевает ее жизнь.

Выровняйте радиаторы

Часто одна комната горячая, а другая холодная — причина может быть в неравномерной циркуляции воды в радиаторах. Регулировка специального клапана помогает направить больше тепла в прохладные комнаты и не повышать термостат.

Лучше доверить эту процедуру профессионалу, чтобы система работала оптимально. Правильная балансировка позволяет ощутить комфорт во всем доме без дополнительных затрат.

Лайфхаки

  • Используй тяжелые или термошторы, чтобы не терять тепло через окна.

  • Дополнительные ковры на полу — не только красивый вид, но они также сохраняют тепло.

  • Надевайте домашнюю теплую одежду и используйте пледы, простой психологический эффект тепла работает невероятно хорошо.

Сохранить тепло в доме без повышения термостата вполне реально. Уход за отоплением, герметизация сквозняков, обновление изоляции и правильная организация пространства помогают снизить затраты на энергию и создать максимально уютную атмосферу. Теперь холодные вечера не страшны и при этом ваш кошелек останется полным.

