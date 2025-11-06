Как согреться в холодном доме без отопления: 18 проверенных способов пережить зиму в тепле / © Credits

Издание Cielo WiGle собрало подборку практических лайфхаков, как согреть дом без обогревателя, чтобы вы чувствовали себя комфортно и не подхватили простуду.

Впустите солнце в дом. Самый простой и бесплатный источник тепла — это солнечные лучи. Откройте шторы утром, чтобы свет естественным образом прогревал комнату. А когда стемнеет, плотно закройте занавески, чтобы сохранить накопленное тепло. Если за окном деревья или ветви перекрывают свет, попробуйте их обрезать. Солнце работает лучше, чем кажется.

Выберите «умные» шторы. Ткань может быть не только элементом декора, но и теплоизоляцией. Термошторы или плотные блэкаут занавески удерживают теплый воздух внутри, создают барьер между окном и комнатой. Они уменьшают теплопотери на 15-20% и это ощутимо в морозные ночи.

Герметизируйте окна. Даже самые маленькие щели в оконных рамах пропускают холодный воздух. Пройдитесь по периметру окон силиконовым герметиком или клейкой уплотнительной лентой. Для дополнительного эффекта можно наклеить прозрачную пленку, которая удерживает тепло.

Включайте духовку, но с умом. После того как испекли пирог или запеканку, не закрывайте сразу дверцу духовки. Тепло из нее постепенно прогреет кухню. Аромат ванили, корицы или горячего теста бонусом создаст атмосферу домашнего уюта. Никогда не используйте духовку как обогреватель, это опасно из-за выделения угарного газа.

Горячая бутылка вместо грелки. Наполните бутылку или грелку горячей водой и положите ее в кровать перед сном. Так вы согреете одеяло, а тепло будет держаться несколько часов. Можно держать грелку у ног или под свитером, когда читаете или работаете.

Используйте пар после душа. Оставьте дверь ванной открытой во время или после горячего душа. Теплый пар повысит влажность воздуха и немного прогреет комнату. Идеально для утренних зимних ритуалов.

Одевайтесь слоями. Многослойность — не только тренд, но и способ выжить без отопления. Начните с термобелья, добавьте флис или шерстяной свитер, а сверху — жилетку или худи. Не забывайте о теплых носках и капюшоне или шапке, ведь через голову теряется до 30% тепла.

Теплая постель. Перед сном можно прогреть простыни феном или бутылкой с горячей водой. Добавьте шерстяное одеяло или электроплед, но используйте его с осторожностью, не засыпайте с ним включенным.

Ковер — не просто декор. Покройте пол коврами или дорожками. Они не только добавляют стиля, но и удерживают до 10% тепла. Лучше всего работают плотные ворсовые ковры или несколько более тонких в несколько слоев.

Закройте сквозняки. Если из-под двери тянет, сделайте стоппер: скрутите полотенце или купите специальный уплотнитель. Даже такая мелочь может уменьшить теплопотери и сделать комнату уютнее.

Проверьте изоляцию. Через щели в стенах, крыше или розетках может выходить до 25% тепла. Обойдите комнату с зажженной свечой, если пламя колеблется, там есть утечка. Заделайте ее монтажной пеной или герметиком.

Не забывайте о крыше. Поврежденные черепицы или трещины в крыше — частая причина холода. Проверьте, нет ли протечек или щелей. Даже небольшой ремонт поможет удержать тепло в комнате.

Добавьте влажности. Сухой воздух кажется холоднее, поэтому увлажнитель — настоящая необходимость. Он сделает воздух мягче, приятнее и поможет коже не пересыхать. Альтернатива — миска с водой у батареи или на подоконнике.

Изолируйте розетки. Холод может проникать даже через электрические розетки на внешних стенах. Приобретите специальные пенные прокладки для розеток, они просты в установке, но действительно помогают.

Включите потолочный вентилятор в обратном направлении. когда вы меняете направление вращения по часовой стрелке, вентилятор проталкивает теплый воздух от потолка вниз, в пространство, где вы находитесь.

Переставьте мебель. Если ваша кровать или диван стоят у окна, переместите их как можно дальше. Стекло охлаждается и создает «холодную зону». Когда вы отодвинете мебель даже на полметра, вы почувствуете разницу.

Лайфхак со свечами. Керамический или терракотовый подсвечник может стать мини-нагревателем. Свечи выделяют тепло, которое задерживается в глине и постепенно распространяется по комнате. Но используйте этот метод осторожно, никогда не оставляйте свечи без присмотра