Как сохранить букет: несколько способов продлить жизнь тюльпанам

Конец зимы и начало весны - время тюльпанов. Их дарят на 14 февраля или на 8 марта, а иногда и просто так. Естественно, нам хочется, чтобы букет простоял свежим как можно дольше.

Тюльпаны вянут в течение нескольких дней, но вы можете заставить их сохранять свежесть дольше.

Эксперт по садоводству поделился с Еxpress.co.uk лучшими способами приостановить увядание тюльпанов.

Сделайте угол при обрезке

Главная причина, по которой тюльпаны быстро вянут, - это недостаток воды. Но если вы обрежете концы под углом, стебель сможет поглощать больше воды.

Меняйте воду и обрезайте

Воду в вазе нужно менять каждые несколько дней, и каждый раз повторно обрезать тюльпаны и, как мы теперь знаем, делать это под углом.

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Поставьте подальше от фруктов

Держите вазу с тюльпанами подальше от фруктов, так как фрукты выделяют газ этилен, из-за которого ваши тюльпаны увядают.

Не ставьте на солнце

Берегите тюльпаны от прямых солнечных лучей. На солнце они очень быстро завянут.

Проткните стебель булавкой

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Перед тем как поместить тюльпаны в воду, возьмите булавку или шпильку и проткните ею стебель прямо вверху под основанием цветочной головки. Как только цветы окажутся в воде, пузырьки воздуха поднимутся вверх по стеблю. Как только воздушный пузырь оказывается внутри, он блокирует попадание воды к головке цветка. В результате цветок не получает необходимого количества воды и начинает поникать. Отверстие рядом с головкой цветка служит выходом для пузырька воздуха, тем самым освобождая полый блок стебля.

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Сделайте подкормку

Налейте в воду, в которой стоят тюльпаны, глоток газированного напитка – газированной воды, тоника или даже лимонада. Лучше всего подходят прозрачные газированные напитки, если только вы не хотите цветную воду в вазе.

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