Как сохранить букет тюльпанов свежим надолго: 4 совета от блогера

Тюльпаны – это весенние цветы из семейства лилейных, поражающие своей красотой и разнообразием цветов. Как сделать так, чтобы цветы радовали ваш взгляд как можно дольше, рассказывает блогер.

Получить букет тюльпанов – это всегда приятно и вызывает улыбку на лице. Наслаждайтесь весенними цветами подольше с помощью нескольких простых, но эффективных советов от блогера pollicooking.

Срез стебля

Ровный срез стебля и его обновление каждый день перед тем, как поставить в свежую воду, – ключевой момент. Не бойтесь срезать стебель на сантиметр, потому что тюльпаны продолжают расти в воде и вытягиваются.

Холодная вода

Используйте холодную воду в вазе – тюльпаны любят ее. Добавление кусочков льда также может сохранить цветы свежими на более долгое время.

Минимальный объем воды

Тюльпаны не нуждаются в большом количестве воды, поэтому не заливайте их водой до самого верха. Нижний край листьев не должен погружаться в воду.

Избегайте солнечного света

Не размещайте вазу с тюльпанами на прямых солнечных лучах. Идеальное место – темное и прохладное помещение без сквозняков. Также избегайте ставить букет рядом с батареями, так как это может ускорить увядание цветов.

Ответственное отношение к тюльпанам позволит вам наслаждаться их красотой и свежестью гораздо дольше. Используйте эти 4 простых совета - и вы сможете сохранить свои любимые цветы яркими и привлекательными еще долгие недели.

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