Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми, даже если вы стирали их уже миллион раз

Новые полотенца приятно радуют своей мягкостью и нежностью, однако со временем, после многочисленных стирок, они часто теряют свою пушистость и становятся грубыми. К счастью существует несколько простых способов, которые помогут сохранить их в безупречном состоянии.

Издание RealSimple предоставило определенные рекомендации, следуя которым ваши полотенца еще долго будут радовать вас своей нежностью.

Не стирайте полотенца после каждого использования

Стирка и сушка могут стать настоящим испытанием для ваших полотенец, поэтому не следует стирать их после каждого использования, если они не слишком загрязнены или не впитали в себя хлор, пот или другие агрессивные вещества. Обычно достаточно стирать полотенца после трех-четырех использований.

Однако важно не оставлять их во влажном состоянии – развешивайте полотенца после каждого использования, чтобы они высыхали быстро и не накапливали бактерии и неприятные запахи.

Не перегружайте стиральную машину

Это правило касается не только полотенец, но и любого другого текстиля. Если барабан машины слишком переполнен, полотенца не смогут хорошо постираться и прополоскаться, а значит, останутся жесткими.

Простой тест: попробуйте просунуть руку между бельем и барабаном. Если места для ладони нет, значит, белья слишком много. Особенно важно не перегружать машину, когда стирают полотенца, ведь они впитывают много воды и становятся тяжелее, а это увеличивает нагрузку на стиральную машину.

Стирайте полотенца отдельно

Полотенца лучше стирать отдельно от другой одежды и белья. Это поможет избежать появления ворса на других тканях, а также обеспечит лучшее очищение самих полотенец. Кроме того, различные типы тканей требуют разного времени сушки, поэтому раздельная стирка позволяет избежать чрезмерного высушивания или, наоборот, недостаточного высыхания текстиля.

Еще один совет – сортируйте полотенца по назначению: банные и кухонные полотенца лучше стирать отдельно во избежание переноса бактерий из кухни на тело.

Используйте минимум моющего средства

Многие считают, что чем больше порошка или жидкого средства они добавят, тем чище будут полотенца. Но на самом деле избыток моющих средств оставляет на ткани налет, который делает жесткие полотенца.

Используйте только необходимое количество моющего средства – обычно достаточно 1-2 ст. л. Если ваши полотенца уже стали жесткими, попробуйте разовую стирку без моющего средства – это поможет вымыть остатки и вернуть им мягкость.

Вместо кондиционера используйте уксус

Многие добавляют кондиционер для белья, чтобы сделать полотенца мягкими, однако он имеет обратный эффект: покрывает волокна ткани, из-за чего полотенца теряют способность эффективно впитывать влагу.

Чтобы сохранить мягкость полотенец, добавьте во время последнего полоскания четверть стакана белого уксуса. Он поможет избавиться от остатков моющего средства, сделает полотенца нежными и свежими, а также нейтрализует неприятные запахи.

Выбирайте правильный способ сушки

Если хотите, чтобы полотенца оставались пушистыми, попробуйте не использовать сушильную машину слишком часто. Высокая температура постепенно повреждает волокна ткани, делает их менее мягкими.

Если погода позволяет, сушите полотенца на воздухе. Солнечный свет обладает естественным антибактериальным действием и поможет сохранить белье ткани. Если же сушильная машина – единственный вариант, выбирайте низкотемпературный режим и не пересушивайте полотенца.

Чтобы ваши полотенца оставались мягкими и пушистыми даже после многих раз стирки, соблюдайте простые правила: стирайте их после нескольких использований, не перегружайте стиральную машину, используйте минимум моющего средства, добавляйте уксус вместо кондиционера и выбирайте правильный способ сушки. Заботливый уход не только продлит жизнь ваших полотенец, но и сделает их использование более приятным.

Следуйте этим советам и ваши полотенца будут такими же мягкими, как в первый день после покупки.

Мы также писали о том, как правильно стирать полотенца.

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