Как собрать семена базилика и вырастить ароматную грядку в следующем году / © Associated Press

Реклама

Однако в отличие от многих трав, базилик не является многолетником, он не восстанавливается самостоятельно из года в год. Но это вовсе не означает, что придется покупать рассаду каждый сезон, об этом рассказала садовод Nicole Johnsey Burke. Секрет прост, базилик щедро дарит семена и, если их собрать правильно, вы сможете выращивать любимую зелень каждый год абсолютно бесплатно.

После активного роста и цветения базилик образует мелкие цветочные колоски. Когда они подсыхают и становятся коричневыми, в них формируются маленькие черные семена. Именно в этот момент растение готово поделиться будущими урожаями.

Как собрать семена

Дождитесь полного высыхания соцветий, лучше делать это в сухую солнечную погоду, чтобы семена не были влажными. Аккуратно срежьте цветочные стебли, используйте садовые ножницы, чтобы не повредить другие части растения. Сухие соцветия можно осторожно потереть между пальцами или постучать над чистой миской, или бумагой. Просушите собранные семена и оставьте их в сухом темном месте на 2-3 дня, чтобы избежать появления плесени. Правильное хранение. Используйте бумажные конверты или баночки с крышкой, но подпишите дату сбора.

Как посеять базилик в следующем году

В открытый грунт высевайте семена в мае, когда минует угроза заморозков. Для рассады, в конце марта — начале апреля. Семена сеют на 0,5-1 см. Базилик любит тепло, солнце и умеренный полив. Удаляйте цветочные побеги в начале сезона, чтобы стимулировать рост листьев.

Если в конце лета вы дадите нескольким кустикам базилика отцвести, то уже в следующем году получите собственный «ароматный банк семян». А если еще и немного стряхнете семена сразу в грядку осенью, весной появятся самосевы и у вас будет свежая зелень без лишних усилий.

Реклама

Базилик — не просто однолетнее растение, а маленькая фабрика семян. Собрав его один раз, вы обеспечите себе ароматные урожаи на долгие годы. И главное — это абсолютно бесплатно, полезно и очень приятно для каждой хозяйки.