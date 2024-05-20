Как сохранить свежесть пионов: лайфхак от садовницы

Пионы - очень красивые цветы, они украшение каждого сада и дома, но, к сожалению, цветут только один раз, а так хочется сохранить их красоту подольше.
Пион — яркий символ плотской и страстной любви. Раньше эти цветы у себя во дворах высаживали люди в благодарность жизни за достаток и прибыль.
Сегодня – это украшение сада. Цветов и видов пионов существует очень много, этот цветок очаровывает своим видом, а садовница Madison Dahlstrom поделилась лайфхаком, как подольше сохранить свежесть и красоту этих цветов.
- Найдите бутоны, мягкие на ощупь, словно зефир;
- Срежьте маленькие твердые бутоны, ведь они будут хорошо выглядеть, если поставить их в вазу с большими цветами;
- Обязательно обрежьте большую часть крупных листьев;
- Хорошо заверните их в пленку;
- Положите в большой Zip-lock пакет и постарайтесь убрать из него воздух;
- Храните цветы в холодильнике (не в морозильной камере!), в горизонтальном положении, пока вы не захотите их использовать!
- Они хорошо сохраняются от 3 до 6 месяцев;
- Убедитесь, что холодильник не слишком холодный;
- Когда вы будете готовы, извлеките их из холодильника и обрежьте кончики;
- Поместите в воду и через 24-48 часов они откроются!
Это настоящая магия! Заморозить цветы до нужной вам даты, праздника или просто чтобы растянуть любование прекрасными пионами.
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