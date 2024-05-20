Как сохранить свежесть пионов: лайфхак от садовницы

Пионы - очень красивые цветы, они украшение каждого сада и дома, но, к сожалению, цветут только один раз, а так хочется сохранить их красоту подольше.

Пион — яркий символ плотской и страстной любви. Раньше эти цветы у себя во дворах высаживали люди в благодарность жизни за достаток и прибыль.

Сегодня – это украшение сада. Цветов и видов пионов существует очень много, этот цветок очаровывает своим видом, а садовница Madison Dahlstrom поделилась лайфхаком, как подольше сохранить свежесть и красоту этих цветов.

Найдите бутоны, мягкие на ощупь, словно зефир;

Срежьте маленькие твердые бутоны, ведь они будут хорошо выглядеть, если поставить их в вазу с большими цветами;

Обязательно обрежьте большую часть крупных листьев;

Хорошо заверните их в пленку;

Положите в большой Zip-lock пакет и постарайтесь убрать из него воздух;

Храните цветы в холодильнике (не в морозильной камере!), в горизонтальном положении, пока вы не захотите их использовать!

Они хорошо сохраняются от 3 до 6 месяцев;

Убедитесь, что холодильник не слишком холодный;

Когда вы будете готовы, извлеките их из холодильника и обрежьте кончики;

Поместите в воду и через 24-48 часов они откроются!

Это настоящая магия! Заморозить цветы до нужной вам даты, праздника или просто чтобы растянуть любование прекрасными пионами.

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