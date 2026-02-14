Как сохранить свежесть срезанных цветов / © Associated Press

Букет свежих цветов — это не просто украшение дома. Он создает атмосферу, поднимает настроение и добавляет уюта. Однако уже через несколько дней большинство цветов начинает увядать, а листья и лепестки желтеют. Можно ли этого избежать, рассказало издание Martha Stewart. Ответ — да и для этого не нужны дорогие средства или специальные условия. Достаточно нескольких простых шагов, которые флористы используют ежедневно.

Чистая ваза

Начните с чистой вазы. Бактерии — главный враг свежих цветов. Если налить воду в грязную вазу, ваши тюльпаны или розы быстро потеряют красоту. Смешайте 1 часть хлора на 10 частей воды, тщательно очистите вазу и хорошо прополощите.

Обрезайте правильно стебли

Стебли цветов нужно обрезать под углом 45°, ведь это увеличивает площадь всасывания воды и предотвращает их «лежание» на дне вазы. Для деревянистых стеблей используйте садовые ножницы, для нежных — острые ножницы или нож. Идеально — обрезать стебли под водой, чтобы избежать воздушных пузырьков, которые блокируют ее.

Удаляйте лишние листья и лепестки

Листья, которые оказываются в воде, быстро гниют и становятся источником бактерий. Обязательно удаляйте листья, которые опускаются ниже уровня воды. Также стоит удалять уже пожелтевшие лепестки, чтобы букет имел ухоженный вид.

Подкармливайте цветы

Цветы любят сахар и кислоту — это помогает им поглощать воду. Готовые смеси для срезанных цветов обеспечивают все необходимые питательные вещества. Просто добавьте пакетик в воду во время распаковки букета.

Если под рукой нет специальной смеси, можно использовать ложку сахара и щепотку лимонной кислоты или даже таблетку аспирина. Флористы считают это проверенным домашним способом.

Ежедневная смена воды

Вода в вазе должна быть чистой. Когда вы ежедневно меняете ее, то не только насыщаете стебли свежей жидкостью, но и предотвращаете накопление бактерий, которые сокращают жизнь цветов.

Держите букет как можно дальше от тепла и прямого солнца

Цветы, как и комнатные растения, любят прохладу. Прямое солнце, батареи или теплые подоконники ускоряют увядание. Чем прохладнее комната, тем дольше ваш букет будет оставаться свежим.

Когда вы придерживаетесь этих шести простых правил, то сможете наслаждаться красотой букета гораздо дольше. Чистая ваза, правильная обрезка, удаление листьев, подкормка, свежая вода и прохладное место и ваши цветы будут радовать глаз, поднимать настроение и создавать атмосферу уюта даже в холодные зимние дни.