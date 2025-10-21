Как сохранить тепло в доме за меньшие деньги: 14 способов не замерзнуть зимой и холодной осенью / © Credits

Энергия дорожает, а желание жить в тепле никто не отменял. К счастью, издание Woman&Home подготовили 14 проверенных советов, как сделать дом теплее, не включая батареи на максимум.

Переставьте мебель и станет теплее. Звучит странно, но иногда холодно не из-за температуры, а из-за того, как стоит мебель. Если диван или шкаф закрывают батарею, тепло просто «застревает». Оставляйте хотя бы 30 см пространства между радиатором и крупной мебелью. А кровать лучше ставить возле внутренней, а не внешней стены, так она меньше охлаждается.

Тепло в деталях, спасает текстиль. Пледы, подушки, коврики — это не только о стиле, но и о дополнительном слое тепла. Создайте в гостиной «корзину тепла» — корзину с пледами, которыми можно накрыться во время просмотра вечернего сериала. Выберите мягкие фактуры, например, бархат, флис или хлопок.

Используйте тепло духовки. После того как приготовили запеканку или курочку, не закрывайте сразу духовку. Оставьте дверцу приоткрытой и остаточное тепло обогреет кухню. Главное — убедитесь, что у плиты нет детей или домашних животных.

Утеплите пол. Щели между досками пропускают холод, даже если пол имеет идеальный вид. Уплотнители для щелей, продаются в строительных магазинах, или просто ковер из шерсти. Шерсть прекрасно сохраняет тепло и регулирует влажность в помещении.

Добавьте ковры. Даже небольшой ковер создает «тепловую подушку». Если пол из плитки или ламината — это отличный вариант. Лучше всего выбирать коврики из натуральных материалов, они не только теплые, но и добавляют интерьерную мягкость.

Закрывайте шторы вечером. Через окна теряется до 30% тепла, поэтому когда солнце садится, шторы закрываются. В пасмурные дни держите их закрытыми, а в солнечные — открывайте, чтобы дневной свет «нагревал» комнату.

Закройте камин, если не пользуетесь. Даже неактивный камин может быть источником сквозняков. Если не курите его, просто вставьте мягкую подушку или специальный уплотнитель. Есть и стильные решения, например, войлочные заглушки из шерсти, которые перекрывают воздух, но оставляют минимальную вентиляцию.

Герметизируйте окна. Если дует из-под рамы — это сигнал. Возьмите самоклеящуюся уплотнительную ленту или силиконовый герметик и пройдитесь по стыкам. Это 15 мин работы и минус ощущение «ветра в доме».

Закройте все щели. Не только окна, проверьте вентиляционные отверстия, вытяжки, двери, розетки на внешних стенах. Используйте монтажную пену, каучуковый герметик или даже обычный силикон. Это уменьшит потерю тепла и приход нежелательных насекомых.

Добавьте уплотнители к двери. Сквозняки часто приходят снизу. Выход — поролоновые валики, уплотнительные ленты или текстильные «змейки» под дверью. Кстати, старое полотенце, скрученное в рулон, — бюджетная альтернатива.

Повесьте дверную штору. Если у входной двери всегда холодно, повесьте тяжелую штору с термоподкладкой или бархата. Она не только останавливает холод, но и добавляет элегантности интерьеру.

Держите двери закрытыми. Простое правило, которое реально работает. Не нужно отапливать весь дом, если ты пользуешься только несколькими комнатами. Закрывайте двери и тепло останется там, где надо.

Используйте вентилятор для распределения тепла. Если есть камин или буржуйка, поставьте маленький вентилятор возле источника тепла. Он равномерно распределяет теплый воздух по комнате. Есть даже специальные вентиляторы для печей, которые работают без электричества, только от тепловой энергии.