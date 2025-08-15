Как сохранить цветущий сад во время отпуска: 10 действенных советов

Вернуться из отпуска и увидеть вместо зеленого рая пожелтевшие газоны и увядшие цветы — сценарий, которого можно легко избежать. Издание Woman&Home рассказало, о действенных и проверенных советах от опытных садоводов, чтобы ваш сад остался живым и здоровым даже без вашего присутствия.

Приведите клумбы в порядок перед отъездом. За день-два до отпуска прополите грядки, удалите сорняки, сухие листья и отцветшие бутоны. Это не только сделает ваш сад опрятным, но и сохранит силу растений для нового цветения. Не сажайте новые растения перед поездкой, ведь они требуют частого полива и ухода. Лучше запланируйте посадку на осень.

Используйте капиллярный полив. Поставьте горшки на специальные капиллярные маты или сделайте их собственноручно. Это система, где вода подается к растению через ткань или шнур и цветы «пьют» столько, сколько им нужно. Бюджетный вариант, это опустить один конец хлопчатобумажного шнура в ведро с водой, а второй положите на землю в горшке, так влага понемногу будет поступать к корням.

Полейте растения перед самым выездом. Сделайте это утром или вечером, когда солнце менее активно. Поливайте обильно, до увлажнения почвы на глубину, где расположены корни. Затем замульчируйте клумбы компостом или корой, чтобы влага дольше сохранялась.

Дайте газону легкий полив. Если прогноз обещает жару, за день до отпуска хорошо увлажните газон. Трава выдержит 1-2 недели без полива, но легкое орошение перед отъездом поможет ей быстрее восстановиться. Для длительной поездки установите таймер орошения или попросите соседей помочь.

Не косите газон слишком коротко. Перед отпуском не делайте «под ноль», ведь короткая трава быстро пересыхает. Оптимально снять не более трети длины. Длинные стебли лучше удерживают влагу и защищают корни от перегрева.

Перенесите горшки в тень , полейте их, а затем поставьте в место, защищенное от прямых солнечных лучей, но открытое для дождя. Если соберете все вместе, создадите более влажный микроклимат.

Подумайте об автоматической системе полива. Капельное орошение — самый эффективный вариант, так как вода поступает сразу к корням и не испаряется. Можно добавить таймер и датчик влажности почвы, чтобы избежать перерасхода воды.

Замульчируйте клумбы. 5-7 см слой мульчи из коры, опилок или даже старых полотенец в горшках уменьшит испарение влаги до 75%, защитит от сорняков и перегрева почвы.

Соберите урожай перед поездкой. Спелые овощи и фрукты соберите заранее. Их можно заморозить, сделать варенье или подарить соседям. Так вы избежите порчи плодов и продлите плодоношение растений.