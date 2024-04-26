Как создать цветущий шатер на садовом участке: приступать нужно уже в мае

Дизайн садового участка - занятие очень увлекательное. Тут всегда есть место новым интересным идеям.
Если вы хотите украсить свой сад красивой цветущей конструкцией, попробуйте воспользоваться идеей блогера what_a_view_cottage.
Если вы возьметесь за дело прямо сейчас, то к началу августа у вас будет шатер из душистого горошка, в котором можно будет отдыхать и устраивать эффектные фотосессии.
Что вам понадобится
- бамбуковые палки длиной около двух метров. Примерно 9 штук;
- нить;
- немного универсального компоста;
- рассада (или семена) душистого горошка, около 16 шт.;
- несколько ростков фасоли, около 4 шт.;
- несколько предварительно выращенных растений гороха, около 3 шт.
Когда это сделать
- Заранее посейте фасоль и горох в горшки.
- Выберете место для шатра, лучше всего на южной стороне участка.
- В середине мая установите бамбуковые палки в землю на глубине около 10 см, на расстоянии примерно 35 см друг от друга в форме шатра и свяжите их вверху.
- Выкопайте вокруг шатра круглую траншею и смешайте с почвой немного компоста
- Свяжите палки веревкой по всей длине шатра, чтобы растения могли свободно заплетаться и ползти вверх по мере роста. Для этого, начиная сверху с одной стороны входного проема, обмотайте веревку вокруг каждого столба один раз, а затем протяните ее к следующему столбу. Когда достигнете другой стороны от входа, завяжите пару узлов, а затем, не разрезая веревку, продвиньтесь примерно на 15 см вниз по тому же шесту. Там начните новый ряд, двигаясь в том направлении, откуда только что пришли. Дойдите до основания шатра.
- Ваши 4 растения фасоли разместите прямо под каждым вторым бамбуковым стеблем, оставив зазор там, где у палатки будет вход.
- 16 растений душистого горошка (можно разных сортов) посадите между палками и растениями фасоли. Можно добавить еще несколько горшков там, где вам нравится. В конце концов, не все растения выживут.
- Регулярно поливайте растения, и следите, чтобы они хорошо цеплялись за веревку. Если вам повезет с погодой, то к августу у вас будет цветущий шатер.
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