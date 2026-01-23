Как создать иллюзию пространства: лучшие растения для маленьких садов

Маленький сад / © Credits

Посадка маленького сада может быть сложнее, чем проектирование большого, поскольку каждый сантиметр пространства должен быть использован.

Чтобы упростить задачу, GardensIllustrated попросили ведущих дизайнеров садов поделиться своими лучшими советами по заполнению компактного участка пышной листвой и красивыми цветами.

Правильная посадка может добавить интереса круглый год, создать иллюзию пространства и привлечь диких животных в ваш сад. Вот подборка лучших растений для небольших садов.

Серебряная береза

Береза популярна среди дизайнеров благодаря пятнистому оттенку, который она придает летом, цвету листьев осенью и коре, которая вызывает интерес зимой. Эта гималайская береза — отличный выбор.

Высота и размах: 6 м x 6 м (через 20 лет).

Хаконехлоя большая

Эта полувечнозеленая трава является любимцем дизайнеров благодаря своей текстуре и кучевой форме. Она идеально подходит для смягчения резких краев. Предпочитает полутень.

Размер: 40 см x 40 см.

Фиалка рогатая

Замечательное вечнозеленое почвопокровное растение, которое цветет месяцами, с весны до осени. Растет на солнце или в полутени.

Размер: 50 см x 50 см.

Папоротники

Папоротник / © Credits

Во многих небольших садах много тени — идеально подходит для папоротников. Попробуйте щитовник цикадовый, высокий вечнозеленый папоротник с черностебельными листьями, или щитовник афинский, полувечнозеленое растение с эффектными желто-зелеными появляющимися листьями.

Декоративные травы

Мискантус / © Credits

Декоративные травы добавляют движения и текстуры, а также грациозно стареют в течение длительного сезона; многие из них также вызывают интерес зимой. Попробуйте щучник дернистый, элегантный вейник бриллиантовый или сорта ковыля.

Питтоспорум

Меньшие сады часто более тенистые, поэтому там рекомендуют выращивать растения, которые остаются достаточно компактными, чтобы уменьшить вероятность того, что они будут наклоняться к свету. Этот карликовый кустарник, образующий кочку, с блестящими листьями и душистыми белыми цветами не вырастет большим.

Размер: 80 см x 80 см.

Дерен декоративный

Небольшому саду нужны сезонные моменты, дерен — один из них. Он может расти в полутени, никогда не становится слишком большим и имеет два хороших сезона, вызывающих интерес. Эффектные цветки в июне сменяются яркой осенней окраской листьев.

Размер: 7 м x 5 м.

Трахелоспермум жасминовидный

Трахелоспермум жасминовидный / © Credits

Прикрытие стен и заборов вечнозелеными вьющимися растениями создаст целостный вид и сделает маленький сад визуально больше. Звездчатый жасмин с его душистыми летними цветами в форме звезды — отличный выбор.

Размер: 9 м x 3 м.

Астранция

Универсальные и долгоцветущие астранции подходят для солнца или полутени, а также идеально подходят для среднего слоя бордюра.

Размер: 90 см x 30 см.

Слива пильчатая

Слива пильчатая / © Credits

Это дерево имеет соцветия белых весенних цветов, за которыми появляются мелкие плоды, а осенью листья становятся масляно-желтыми. Зимой блестящая, шелушащаяся кора является привлекательной особенностью.

Размер: 10 м x 10 м.

Чемерица (морозник)

Морозник / © Credits

Еще одним любимым растением для небольших садов является морозник. Его слегка тропическая вечнозеленая листва может сочетаться с различными эстетическими и стилистическими предпочтениями, и он хорошо растет в горшках.

Размер: 50 см x 50 см.

Псевдопанакс толстолистный

Экзотическое вечнозеленое растение из Новой Зеландии, которое действительно впечатляет. Не бойтесь высших растений в небольших садах, помните, что небо — это ваш потолок.

Размер: 4 м x 1 м.

Яблоня «Эверест»

Яблоня «Эверест» / © Credits

Весной эта дикая яблоня имеет красноватые цветочные почки и крупные белые цветы. Осенью листья желтеют, и появляются оранжево-желтые плоды, которые часто остаются на дереве до зимы. Выращивается как экземплярное дерево, имеет коническую форму, но также доступно как плетистое или многоствольное.

Размер: 7 м x 6 м.