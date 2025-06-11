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Как создать красочный, но неприхотливый сад: 7 цветов, которые растут почти где угодно
Вот семь цветов, которые вы можете посадить почти где угодно в своем саду, поскольку они нуждаются в очень мало ухода, но все равно дают красивые цветы.
Для того чтобы иметь цветущий сад, нужно осознавать необходимость выбора места для своих растений, которое отвечает их потребностям и дает наилучшие шансы на процветание.
К примеру, хосты будут выгорать под полуденным солнцем, поэтому следует избегать полностью солнечной грядки. Но следующие семь цветов, которые назвал Еxpress.co.uk, будут расти почти где угодно, где вы их посадите, из-под дерева или в глинистом грунте, они почти сами по себе вырастут.
Циния
Выносливая однолетняя циния может процветать на всех типах почвы и во всех условиях, но лучше она растет на полном солнце и не так хорошо растет в тенистых местах.
Ожидайте разноцветные цветы в форме ромашек всех оттенков, от ярко-желтого до розового.
Эхинацея пурпурная
Эхинацея пурпурная — стойкий цветок, который может переносить засуху, глинистый грунт, жару, влажность и даже легкую тень, а также является отличным опылителем для пчел, бабочек и других насекомых. Это многолетнее растение.
Птицы зимой съедают ее семенные головки. Единственные условия, которых не переносит эхинацея пурпурная, — это глубокая тень и влажная почва.
Они вырастут от 61 до 91 см высотой до 45-61 см в ширину и будут расти на любом месте — от полного солнца до полутени и большинства хорошо дренированных почв.
Кореопсис
Несмотря на нежные и мелкие цветы, кореопсис вертициллятый устойчив. Его множество цветов в форме ромашек излучает золотистый и желтый цвет, он может переносить сердцевидные и бедные почвы, а также небольшую тень.
Но вам нужно избегать глубокой тени, а также влажных почв, поскольку она может страдать от гниения корней. Он вырастет от 30 до 45 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в ширину и хорошо растет на полном солнце и средне сухих почвах.
Бархатцы
Еще один цветок, который хорошо растет в разных почвенных условиях, на полном солнце или в полутени, — бархатцы.
Они переносят ветер и засуху и хорошо сочетаются с огородом, поскольку они контролируют определенных вредителей, таких как нематоды. Они вырастают от 15 до 30 сантиметров в высоту до 15-25 сантиметров в ширину.
Пылающая звезда
Этот многолетник никогда не нуждается в срезании головок и может похвастаться фиолетовыми цветами с колосьями и вертикальными лиственными стеблями.
Горящая звезда может переносить бедную почву, жару и влажность, и за ней легко ухаживать.
У него нет серьезных проблем с болезнями или вредителями. Вырастает до 60-120 см высотой и 30-50 см в ширину.
Гайлардия остистая
Со своими цветами, похожими на ромашки, гайлардия остистая украсит сады красным и желтым цветами.
Это многолетнее растение, которое долго цветет и хорошо растет в жару и засуху, а также может переносить бедные почвы, такие как песчаные. Но следует избегать влажных мест и мокрой глины.
Она произрастает от 20 до 30 см длиной и хорошо растет на полном солнце и в среднем грунте.
Космея
Космея отличается своими волшебными цветками в форме тарелочки, которые хорошо растут в разных условиях. Она редко страдает от болезней или насекомых.
Космея может произрастать от 30 до 120 см высотой до 60-90 см в ширину и хорошо растет на полном солнце и в полутени.