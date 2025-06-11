Как создать красочный, но неприхотливый сад: 7 цветов, которые растут почти где угодно

Цветы / © Associated Press

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Для того чтобы иметь цветущий сад, нужно осознавать необходимость выбора места для своих растений, которое отвечает их потребностям и дает наилучшие шансы на процветание.

К примеру, хосты будут выгорать под полуденным солнцем, поэтому следует избегать полностью солнечной грядки. Но следующие семь цветов, которые назвал Еxpress.co.uk, будут расти почти где угодно, где вы их посадите, из-под дерева или в глинистом грунте, они почти сами по себе вырастут.

Циния

Циния / © Associated Press

Выносливая однолетняя циния может процветать на всех типах почвы и во всех условиях, но лучше она растет на полном солнце и не так хорошо растет в тенистых местах.

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Ожидайте разноцветные цветы в форме ромашек всех оттенков, от ярко-желтого до розового.

Эхинацея пурпурная

Эхинацея / © Associated Press

Эхинацея пурпурная — стойкий цветок, который может переносить засуху, глинистый грунт, жару, влажность и даже легкую тень, а также является отличным опылителем для пчел, бабочек и других насекомых. Это многолетнее растение.

Птицы зимой съедают ее семенные головки. Единственные условия, которых не переносит эхинацея пурпурная, — это глубокая тень и влажная почва.

Они вырастут от 61 до 91 см высотой до 45-61 см в ширину и будут расти на любом месте — от полного солнца до полутени и большинства хорошо дренированных почв.

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Кореопсис

Кореопсис / © Credits

Несмотря на нежные и мелкие цветы, кореопсис вертициллятый устойчив. Его множество цветов в форме ромашек излучает золотистый и желтый цвет, он может переносить сердцевидные и бедные почвы, а также небольшую тень.

Но вам нужно избегать глубокой тени, а также влажных почв, поскольку она может страдать от гниения корней. Он вырастет от 30 до 45 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в ширину и хорошо растет на полном солнце и средне сухих почвах.

Бархатцы

Бархатцы / © Associated Press

Еще один цветок, который хорошо растет в разных почвенных условиях, на полном солнце или в полутени, — бархатцы.

Они переносят ветер и засуху и хорошо сочетаются с огородом, поскольку они контролируют определенных вредителей, таких как нематоды. Они вырастают от 15 до 30 сантиметров в высоту до 15-25 сантиметров в ширину.

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Пылающая звезда

Пылающая звезда / © Credits

Этот многолетник никогда не нуждается в срезании головок и может похвастаться фиолетовыми цветами с колосьями и вертикальными лиственными стеблями.

Горящая звезда может переносить бедную почву, жару и влажность, и за ней легко ухаживать.

У него нет серьезных проблем с болезнями или вредителями. Вырастает до 60-120 см высотой и 30-50 см в ширину.

Гайлардия остистая

Гайлардия остистая / © Credits

Со своими цветами, похожими на ромашки, гайлардия остистая украсит сады красным и желтым цветами.

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Это многолетнее растение, которое долго цветет и хорошо растет в жару и засуху, а также может переносить бедные почвы, такие как песчаные. Но следует избегать влажных мест и мокрой глины.

Она произрастает от 20 до 30 см длиной и хорошо растет на полном солнце и в среднем грунте.

Космея

Космея / © Associated Press

Космея отличается своими волшебными цветками в форме тарелочки, которые хорошо растут в разных условиях. Она редко страдает от болезней или насекомых.

Космея может произрастать от 30 до 120 см высотой до 60-90 см в ширину и хорошо растет на полном солнце и в полутени.

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