Как создать модный интерьер в стиле максимализма: 5 правил декорирования

Модный интерьер в стиле максимализма / © Credits

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Мода в области интерьерного дизайна эволюционирует, реагируя на культурные сдвиги, экономические циклы и коллективное стремление к чему-то большему. Как это происходит в последнее время и какие интерьеры сейчас самые модные, рассказывает Рurewow.

За последние несколько лет можно увидеть, как дизайнерские тренды отражают большее противодействие, потому что происходит в моде, политике и повседневной жизни. Эпоха пандемии романтизировала минимализм середины века — сдержанные просторы, уютные текстуры, тихая роскошь. Жизнь была слишком хаотична, поэтому возникла мысль: давайте сделаем наши дома святилищем. Однако в 2024 году ситуация поменялась. Вдруг просторы стали не просто функциональными, а индивидуальными. Началось реакционное движение, которое отвергало холодное воздержание минимализма в пользу чего-то более богатого и грандиозного.

После лет строгого минимализма — японского, скандинавского и бежевого на бежевом — мы наблюдаем резкое возвращение к максимализму. Но это не глянцевая роскошь 2010-х годов. Нет, максимализм 2025 года — это комнаты, пропитанные историей и полные элегантности. Это меньше о громких выразительных предметах ради смелости, а больше о сочетании старинного мастерства с атмосферой аристократического воздержания. Это ответ на мир, который кажется все более цифровым, быстротечным и безличным — объятия ощутимой роскоши, исторических предметов и пространств, которые ощущаются так, будто они передавались из поколения в поколение.

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Короче говоря, эта версия максимализма — это больше, чем просто роскошь. Речь идет об мастерстве, а не о массовом производстве, о наследии, а не о циклах трендов, и об искусстве, а не об эстетике, одобренной алгоритмами. Ниже найдите пять способов, которыми дизайнеры представляют максимализм в 2025 году.

Выберите вневременные бежевые и коричневые тона

Некоторое время максимализм означал электрически-синий, изумрудно-зеленый и, если вы действительно хотите заявить о себе, розовый. Но в 2025 году цвет получает насыщенный, современный вид. Вместо высококонтрастной палитры поп-арта прошлого дизайнеры склоняются к более изысканному, вдохновленному наследием спектру: роскошные шоколадно-коричневые, глубокие рубиново-красные и темно-синие. Согласно опросу, теплый шоколадно-коричневый — цвет года. Бордовый и кроваво-красный в тренде, заменяя оттенки жевательной резинки, которые доминировали в 2023 году.

Но это не призыв к перегрузке эспрессо-деревом и бежевым цветом эпохи 2000-х. Современный подход к этой палитре склоняется к старинным оттенкам: теплый коричневый цвет с глянцевым лаком, шторы из бархата цвета бычьей крови, стекающие лужами на паркетном полу, карамельная кожа в сочетании с античным золотом. Речь идет о создании пространств, которые чувствуют себя вневременной, обжитой и немного декадентской. По сути, ничто так не говорит о «старомодном максимализме», как библиотека, обитая красным деревом от пола до потолка.

Инвестируйте в мебель в стиле ар-деко и баухаус

Если вы ждали, когда модерн середины века исчезнет, это происходит. Согласно опросу, интерес к четко очерченному, тяжелому грецкому стилю 1950-х годов резко упал, и лишь семь процентов дизайнеров прогнозируют его возвращение в 2025-м. На его месте всплеск интереса к 1920-м и 1930-м годам, где стили ар-деко и баухаус занимают центральное место.

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Подумайте о скульптурной симметрии, глянцевом покрытии и выразительной мебели со смелым архитектурным акцентом. Скульптурные мраморные журнальные столики заменяют простые деревянные плиты. Новый максимализм не означает больше вещей — он означает лучшие вещи. Предметы, ощущаемые как искусство, привлекающие внимание, несущие в себе чувство истории. Вместо того чтобы наполнять комнату модным декором, дизайнеры создают культовые выразительные предметы.

Повесьте подвесные светильники и люстры из муранского стекла

Прощайте, минималистичные подвесные светильники-купола. В этом году освещение — это не просто функциональность, а зрелище.

И ни один светильник не создает такого эффекта, как люстра из муранского стекла. Дизайнеры называют его самым популярным стилем винтажного освещения рока. Для тех, кто не знает: этот тип освещения производится вручную на венецианском острове Мурано, и это максимализм в его лучшем виде: сложный, многоуровневый и совершенно уникальный. Независимо от того, копченые стеклянные лампы, матовые шары или радужные завитки, они мгновенно превращают комнату в выразительный образ.

Тем не менее Мурано — не единственная звезда шоу — огромные подвесные светильники также переживают самое лучшее время. Ключом к удачному виду является масштаб. Большая многоуровневая люстра над обеденным столом, скульптурные бра, обрамляющие стену галереи, или эффектный торшер, стоящий как отдельное произведение искусства. Освещение больше не является второстепенным мнением — это центральный элемент.

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Выберите цветочные обои или крупномасштабную фреску

Годами стены заставляли исчезнуть — выкрашенные в тот же мягкий белый или серый цвет, исчезающий на заднем плане. Теперь это уже не так. Теперь все сосредоточено на выразительных стенах, дизайнеры поворачивают узорчатые обои, красочные фрески и даже оклеенные обоями потолки.

И это не обычный цветочный узор, который можно наклеить. Максималисты 2025 года обращаются к истории, черпая вдохновение из больших европейских поместий и многовековых барских домов. Представьте себе расписанные вручную сцены, раскинувшиеся по стене столовой, или цветочные узоры в заполонившем вход стиле барокко. Фрески, в частности, набирают популярность, потому что они мгновенно наполняют комнату ощущением истории.

Тщательно храните свои антикварные находки

Опять же, современный максимализм не исключает сдержанности. Речь идет не о том, чтобы набрасывать миллион предметов в комнату, чтобы подчеркнуть каждую свою прихоть и интерес, а о тщательном подборе предметов, ощущаемых значимыми, историческими и дорогими. Сейчас наблюдается значительный рост количества дизайнеров, ищущих антиквариат. Но вместо того, чтобы загромождать книжные полки безделушками, стилисты тяготеют к отличающимся ценным предметам: резная деревянная мебель, позолоченные зеркала, картины маслом 19-го века или изысканный фарфоровый сервиз, передающийся из поколения в поколение. Речь идет о максимализме с целью.

Если что-то выглядит так, будто оно попало на парижский блошиный рынок или происходит из поместья вашей прабабушки, то оно должно быть в интерьере максимализма. Если выглядит так, будто вы панически купили это в строительном супермаркете, возможно, стоит пересмотреть свое решение.

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