Как создать оригинальный цветочный горшок для сада: флорист поделилась лайфхаком

Приобрести красивый горшок за деньги – просто, создать его самостоятельно – искусство. Предлагаем вам к просмотру видео простого, но очень красивого лайфхака по изготовлению цветочного горшка.

Такой горшок можно поставить как дома, так и в саду. И там, и там он станет волшебным дополнением вашего интерьера. Если внешне кажется, что он декоративный, то уверяем вас, он совершенно функционален. Это в своем видеогайде демонстрирует флорист Michaela Waldl.

В такой горшок можно сразу посадить цветы или использовать его декоративно и менять цветы в зависимости от вашего настроения и внешних декораций. Автор говорит, что такой горшок станет отличным подарком, особенно тем, кто любит цветы. Кроме того, его можно делать вместе с детьми и это станет отличным, совместным времяпрепровождением.

Что вам понадобится:

Пластиковое ведро (его размер будет зависеть от цветочного вазона, который вы собираетесь в него поставить);

Клей пистолет (или любой другой клей, главное чтобы он подходил для работы с пластиком и деревом);

Кора дерева (выбирайте то, что нравится, или что есть под рукой);

Мох (для красоты; можете заменить его на то, что найдете в саду, главное не брать обычную траву, потому что со временем она засохнет и ваш горшок потеряет свое эстетичность);

Обычную или канатную (ширина и длина веревки зависит от размера вашего горшка).

Приступаем к садоводческой магии:

Возьмите пластиковое ведро и нанося клей на боковые стенки, приклейте кору, не пропуская ни одного места. Создайте своеобразное панно;

В просветы между корой приклейте мох;

Возьмите веревку и приклейте ее сверху вашего горшка, украсив ею верхушку;

Вставьте в горшок цветы.

По желанию, можете украсить горшок другими декоративными элементами: бабочками, божьими коровками, искусственными цветами, возможно, гирляндой. Если поставить такой горшок вдоль дорожки к дому или даче, вам даже не нужен будет внешний свет, гирлянды будет достаточно. Автор видео, например, сделала маленьких фей из искусственных цветов, гармонирующих с живыми цветами. Здесь все зависит от вашей бурности фантазии.

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