Как создать приватность в открытом пространстве / © Associated Press

Большое открытое пространство — мечта картинки из Pinterest и реальность многих современных квартир. Однако вместе с ощущением свободы приходит другая проблема, а именно, отсутствие приватности. Издание Real Simple собрало полезные советы, которые могут помочь деликатно зонировать пространство без стен, пыли и ремонта.

Концепция открытого интерьера создает ощущение света, пространства и легкости. Кухня осторожно переходит в гостиную, а рабочая зона в зону отдыха. Однако когда в одном пространстве одновременно живут, работают и отдыхают несколько человек, границы становятся необходимостью.

И главное правило здесь не «разделять», а «смягчать». Как объясняет дизайнер Тина Рамчандани, современный подход — создание мягких, гибких границ, которые сохраняют ощущение открытости, но добавляют комфорта.

Большие растения

Живые растения — это не только декор, но и функциональный элемент. Стоит выбирать высокие растения, например, монстеру или фикус, или массивные кашпо из глины или бетона. Они создают визуальную «стену», но оставляют пространство легким и живым.

Шторы

Текстиль — один из самых простых способов изменить пространство. По словам Эми Картайзер шторы, закрепленные на потолке, работают как перегородка, поэтому их можно открывать и закрывать в зависимости от потребности.

Легкие ткани добавляют уюта, мягкости и ощущения интимности.

Раздвижные двери

Когда классические двери не подходят, на помощь приходят раздвижные системы. Можно попробовать двойные раздвижные амбарные двери или современные панели. Их преимущество очевидно, ведь открыто — для гостей и пространства, полузакрытые — для визуального разделения, а полностью закрыто — для приватности.

Декоративные панели

Так называемые полупрозрачные декоративные панели создают границу, но не перекрывают свет. Используйте деревянные варианты, чтобы добавить текстуры или сохранить воздушность. Это идеальный баланс между открытостью и зонированием.

Книжные шкафы с секретом

Это сочетание функциональности и «вау» эффекта. Такой шкаф может быть декором, но одновременно и дверью. Это решение особенно хорошо работает между гостиной и кабинетом, или для скрытых зон.

Стеклянные перегородки

Когда хочется более четкого разделения, но без потери света — идеальным вариантом становится рифленое стекло. Такие перегородки создают «тихие зоны», но не перегружают пространство. Дополнительный бонус — возможность интегрировать функции, например, хранения обуви.

Стеллажи

Встроенные полки от пола до потолка — это сразу три функции: разделение пространства, хранение и декор. Расположенные перпендикулярно к стене, они создают мягкое, но четкое разделение.

Открытое пространство не означает отсутствие границ, наоборот, оно дает возможность сделать их более продуманными. Вместо капитальных стен, выберите текстиль, свет, растения и мобильные конструкции. Именно эти элементы формируют современный подход к интерьеру, потому что настоящий комфорт — это не только о красивом пространстве, но и об ощущении, что в нем есть место и для открытости, и для личного.