Как создать сад мечты и не потратить на это много денег: 9 простых решений от известных дизайнеров

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Профессионально спроектированный сад — это костюм ручной работы — пропорции, качественные материалы и то, как он сшит, заставляют вас чувствовать себя счастливыми, расслабленными и комфортными.

Но как достичь дизайнерского вида, не тратя целого состояния? Gardens Illustrated спросили четырех известных дизайнеров и садоводов об их лучших хитростях по решению распространенных проблем дизайна сада и достижения красивого вида. Вот что вы делаете неправильно и как это быстро исправить.

Добавьте больше, чем просто вечнозеленые растения

Хотя вечнозеленые растения могут предлагать длительный период интереса, они могут быть очень статичными, и вам может быстро надоесть смотреть на одно и то же месяц за месяцем, говорит дизайнер Колм Джозеф. Между тем лиственные растения, которые меняются вместе с временами года, могут помочь почувствовать связь с ритмами природы. Секрет заключается в том, чтобы выбрать те, что меняются с течением недель, но все еще имеют сильное структурное присутствие в течение длительного периода.

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Выбирая деревья, обращайте внимание на те, что имеют два интересных сезона, говорит он. Сочетайте их с кустарниками и многолетниками, такими как розы с повторным цветением, эхинацея, фломисы и декоративные травы. И не забудьте о весенних луковицах для ранней красоты.

Откажитесь от узких грядок

Дизайнер Люси Коночи, которая получила награды за свои проекты небольших садов, говорит, что многие домашние сады, как правило, длинные, а не широкие, и распространенной ошибкой дизайна является создание узких клумб вокруг границ, чтобы растения не мешали и максимально использовать полезное пространство. Однако это визуально еще больше удлиняет сад, одновременно ограничивая посадку часто сложными сухими и тенистыми условиями у основания забора, ограничивая ваши возможности».

Вместо этого рассмотрите более глубокие клумбы, которые пересекают ширину сада, и включите различные растения для структуры и сезонного интереса. Это может показаться нелогичным, но это сделает ваш сад визуально больше и предложит вам гораздо большую палитру растений на выбор».

Переместите свою зону отдыха

Большинство людей строят патио прямо возле дома, но это может быть не лучшим вариантом, говорит дизайнер, лауреат премий и автор книги «Как спроектировать сад» Поллианна Уилкинсон. Это, конечно, удобно, но если у вас тенистая терраса, выходящая на север, это может иметь свои плюсы и минусы. Например, летом оно обеспечит прохладную тень от жаркого полуденного солнца, но в другое время может быть немного мрачной, а также может быть холодной и неприветливой в прохладные времена года, объясняет она.

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Попробуйте сделать места для сидения в другом месте, расставив садовую мебель на брусчатке или гравии в месте с западной ориентацией, чтобы насладиться напитком под прохладным вечерним солнцем, или на месте с восточной ориентацией для утреннего кофе. Несколько мест для сидения, даже в небольших садах, также способствуют использованию всего пространства и позволяют вам рассматривать его с разных ракурсов.

Хотя большинство из нас имеют патио рядом с домом, подумайте о том, как оно выглядит изнутри, то есть как оно будет выглядеть в течение многих месяцев года, советует Колм Джозеф. Избегайте заполнения его громоздкой мебелью, которая загораживает вид на сад, и попробуйте перенести грядки ближе к дому, возле окон и дверей. Простой способ сделать это — взять немного брусчатки и установить одну или две высокие грядки.

Избавьтесь от голых заборов

Границы определяют размеры сада, поэтому пространство может казаться меньше, когда вы можете видеть их все с первого взгляда. Хорошим решением является покрытие голых заборов и стен лиственными растениями, которые размывают границы и создают иллюзию того, что сад продолжается за пределами.

Милли Саутер, главный садовник Библиотеки растений в проекте Serge Hill в Гартфордшире, предлагает размещение вьющихся растений на горизонтальных проводах, закрепленных на заборе или стене. Настенные кустарники также помогут прикрыть границу.

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Уменьшите твердое покрытие

Многие люди вымащивают свой сад плиткой, потому что считают, что это сделает его неприхотливым в уходе. Хотя это в определенной степени правда, это также может сделать пространство холодным, стерильным и бездушным. Тротуарная плитка также может отражать больше солнца в сад, и сделает его невыносимо жарким летом.

Долгосрочное решение — создать несколько меньших зон для сидения по всему саду, а не одну большую, но быстрым решением для существующего патио является снятие части тротуара и посадка таких растений, как тимьян ползучий, декоративные травы, цветущие многолетние растения или даже небольшое дерево, такое как клен, чтобы разбить твердое пространство.

Умные способы экранирования

Большинство из нас ценят определенную приватность в наших садах, и часто решением является установка высокой стены, забора или живой изгороди, говорит Люси Коночи. Это может помочь, но также может быть чрезмерным и создавать ощущение ограниченности, особенно в маленьком саду. Чтобы избежать этой проблемы, подумайте о том, сколько приватности вам действительно нужно, какой тип экрана лучший для участка и где в саду он вам нужен.

Отдавайте приоритет местам, где вы проводите время, а не тем, через которые вы проходите, которые могут иметь более низкие границы, и размещайте экран в саду, а не ограничивайте его краями. Например, приватность больше всего нужна, когда вы сидите, и небольшое дерево, стратегически размещенное рядом с зоной отдыха, которое маскирует соседние окна, будет эффективнее и быстрее, чем то же дерево, посаженное на границе.

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Избавьтесь от голого грунта

Фраза «природа не терпит вакуума» объясняет, почему любая голая почва в саду быстро зарастает сорняками. Некоторые сорняки помогают поддерживать дикую природу, но вы можете затенить другие более привлекательными растениями, которые также популярны среди опылителей, чтобы придать вашему саду более продуманный вид.

«Если вы посадили новую клумбу с пространством между укоренившимися растениями или имеете грядку с овощами, где собранный урожай оставил пустые места, дешевый и простой способ предотвратить рост сорняков — это посеять несколько красивых однолетних растений, чтобы временно заполнить пробелы, предлагает Милли Саутер.

Повторяйте посадку

Если вашим посадкам не хватает целостности, их, вероятно, нужно тщательно отредактировать, чтобы они собрались, говорит Поллианна Уилкинсон. Повторение тех же растений или растений с похожими цветами или формами может сделать сад целостным.

Это означает группирование узких и небольших многолетних растений и луковичных в группы, чтобы придать им большей массы, и повторение их по клумбе и на других клумбах в саду, чтобы ваш взгляд перепрыгивал от одного к другому. Также повторяйте существующие материалы, такие как камень или кирпич, при создании новых дорожек, внутренних двориков или стен, и ограничьте свою палитру только несколькими различными типами.

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Сделайте сад интересным для прогулок

Сады, которые открываются сразу, как только вы выходите на улицу, часто неинтересны и кажутся меньше, чем они есть на самом деле.

Попробуйте создать обходной путь и разделить пространство живыми изгородями или другими высокими растениями, которые ограничивают вид сквозь него. Добавление изменений уровня, даже всего несколькими ступеньками, мгновенно разделяет пространство на разные зоны, а арка или пергола, покрывающая дорожку, приглашает вас в путешествие сквозь нее и поднимает взгляд вверх.