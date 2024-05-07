Как создать собственный дизайн детской: лайфхак от графического дизайнера

Дизайн – это нечто красивое, творческое и, как правило, недешевое. Так думает большинство из нас и в чем-то прав. Однако дизайн – это не всегда дорого!

Большинство из нас иногда любит позаглядывать за закрытые двери звездных домов и квартир, полистать страницы дизайнерских журналов, или «позалипать» в работу причудливой «умной» мебели. Мы придумываем и представляем, как бы все было у нас, какого цвета и где бы, что стояло.

Часто для большинства на этом этапе дизайн и заканчивается, потому что когда в голове начинаются денежные подсчеты красоты, мы прекращаем мечтать. Наверное, это история большинства из нас, но есть и такие, как героиня сегодняшнего видео Mikyla Miller, которая не остановилась, взяла все в собственные руки и создала вместе с мужем интересный дизайн детской комнаты.

Как признается автор видео, не все было так просто и быстро, как они надеялись, но финальный результат стоил всех усилий. На подобные проекты уходит много времени, но если работать непродолжительными подходами, с большими перерывами, все кажется не таким и трудным. Дизайнер говорит, что просто ходила рисовать на час или 20 минут, когда у неё было время. Так что рисование на стенах было в какой-то степени расслабляющим занятием!

Отметим, что подобную технику можно использовать не только в детской. Собственно, вы можете создать уникальный дизайн комнаты, спальни или кухни. Если вам не хватает фантазии, только погуглите картинки, скетчи, если вы не умеете или боитесь рисовать сразу от руки, перебейте рисунок так, как это сделано на видео.

Итак, с чего начать:

Сделайте эскиз желаемого дизайна. Вы можете нарисовать его сами, или скачать готовые варианты

Спроектируйте его на стену и обведите карандашом. Это упрощает и ускоряет работу, но не требует художественных навыков

Обведите контур краской нужно цвета и дайте просохнуть

В основном все, что вам нужно для этого проекта, это сам дизайн для проекта, карандаш, маленькая кисточка, краска для стен и желание создать что-то новое своими руками.

В комментариях к видео автор рассказала о детали, на которую стоит обратить внимание во время работы. Она обвела свой рисунок простым карандашом, и поэтому было очень трудно покрыть его краской, ведь краска каким-то образом размазывала карандаш и становилась серой. Это значительно усложнило процесс нанесения. Муж же обвел несколько цветов розовым карандашом, под цвет краски, и его было намного легче закрашивать, потому что ничего не размазывалось, все ровно окрашивалось, поскольку он был похожего цвета. Итак, рисуйте карандашом в тон желаемой краски. Это сэкономит вам много времени.

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