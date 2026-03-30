ТСН в социальных сетях

Как создать трендовые Пасхальные яйца с куркумой и эффектом сусального золота

Эти Пасхальные яйца выглядят так, будто их создали для обложки глянца: насыщенный желтый оттенок, теплый золотой блеск и ощущение праздника в каждой детали.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
© Instagram

Сегодня тренд на Пасху — это не только традиции, но и визуальное удовольствие. Мы ищем рецепты и идеи, которые «звучат» не просто «как в детстве», а еще и выглядят как с Pinterest или страниц глянца. Блогер Виктория Теряева предложила простой, но эффектный способ окрашивания яиц, который сочетает натуральность и эстетику.

И именно здесь в игру вступает куркума — натуральный краситель, который дает тот самый солнечный, глубокий желтый цвет. А если добавить немного сусального золота, результат превращается в настоящий арт-объект.

Куркума — не только специя, но и один из древнейших природных красителей. Она придает яйцам теплый желтый оттенок, равномерно окрашивает скорлупу и безопасна для использования. В сочетании с уксусом, который помогает закрепить цвет, она создает глубокий, насыщенный тон без искусственных красителей.

Ингредиенты

  • яйца

  • куркума 2 ст. л

  • уксус 2 ст. л

  • вода

  • листы сусального золота или потали

Приготовление

  1. В кастрюлю выложить предварительно вымытые яйца.

  2. Залить водой, добавить куркуму и уксус.

  3. Варить 5-7 мин.

  4. Оставить яйца в красящем растворе еще на 40-60 мин для насыщенного цвета.

  5. Достать и выложить на салфетку, дать полностью остыть.

Уже на этом этапе у крашенок стильный вид — в трендовом «тепло желтом» оттенке.

Эффект сусального золота

Именно этот шаг превращает обычные яйца в праздничный декор премиум-уровня. Как добавить золото:

  1. Смазать перчатку яичным белком

  2. Взять лист сусального золота или потали

  3. Осторожно протереть яйцо в руке несколько раз

Золото ложится неравномерно и именно в этом его шарм. Легкая небрежность создает тот самый эффект «дорогого минимализма».

Этот способ окрашивания сочетает сразу несколько трендов, а именно натуральность без химических красителей, эстетику и декор в стиле изысканного изделия ручной работы. И главное, он не требует сложных инструментов или навыков.

Иногда самые эффектные вещи рождаются из простоты. Куркума, немного уксуса, базовые ингредиенты и уже через час у вас на столе пасхальные яйца с дизайнерским видом.

Это тот случай, когда традиция получает новую жизнь и возможно, именно такие детали делают Пасху еще теплее, когда каждый элемент создан с любовью.

