- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 2 мин
Как создать трендовые Пасхальные яйца с куркумой и эффектом сусального золота
Эти Пасхальные яйца выглядят так, будто их создали для обложки глянца: насыщенный желтый оттенок, теплый золотой блеск и ощущение праздника в каждой детали.
Сегодня тренд на Пасху — это не только традиции, но и визуальное удовольствие. Мы ищем рецепты и идеи, которые «звучат» не просто «как в детстве», а еще и выглядят как с Pinterest или страниц глянца. Блогер Виктория Теряева предложила простой, но эффектный способ окрашивания яиц, который сочетает натуральность и эстетику.
И именно здесь в игру вступает куркума — натуральный краситель, который дает тот самый солнечный, глубокий желтый цвет. А если добавить немного сусального золота, результат превращается в настоящий арт-объект.
Куркума — не только специя, но и один из древнейших природных красителей. Она придает яйцам теплый желтый оттенок, равномерно окрашивает скорлупу и безопасна для использования. В сочетании с уксусом, который помогает закрепить цвет, она создает глубокий, насыщенный тон без искусственных красителей.
Ингредиенты
яйца
куркума 2 ст. л
уксус 2 ст. л
вода
листы сусального золота или потали
Приготовление
В кастрюлю выложить предварительно вымытые яйца.
Залить водой, добавить куркуму и уксус.
Варить 5-7 мин.
Оставить яйца в красящем растворе еще на 40-60 мин для насыщенного цвета.
Достать и выложить на салфетку, дать полностью остыть.
Уже на этом этапе у крашенок стильный вид — в трендовом «тепло желтом» оттенке.
Эффект сусального золота
Именно этот шаг превращает обычные яйца в праздничный декор премиум-уровня. Как добавить золото:
Смазать перчатку яичным белком
Взять лист сусального золота или потали
Осторожно протереть яйцо в руке несколько раз
Золото ложится неравномерно и именно в этом его шарм. Легкая небрежность создает тот самый эффект «дорогого минимализма».
Этот способ окрашивания сочетает сразу несколько трендов, а именно натуральность без химических красителей, эстетику и декор в стиле изысканного изделия ручной работы. И главное, он не требует сложных инструментов или навыков.
Иногда самые эффектные вещи рождаются из простоты. Куркума, немного уксуса, базовые ингредиенты и уже через час у вас на столе пасхальные яйца с дизайнерским видом.
Это тот случай, когда традиция получает новую жизнь и возможно, именно такие детали делают Пасху еще теплее, когда каждый элемент создан с любовью.