Как создать уют и комфорт в гостиной: дизайнер интерьеров назвал 5 необходимых вещей

Узнайте, как создать идеальное пространство комфорта в вашей гостиной.
Гостиная – это место, где рождаются воспоминания и тёплые моменты с семьей и друзьями. Важно, чтобы это пространство было атмосферным. Дизайнер интерьера Эрик Ван рассказывает, какие необходимые вещи следует включить в гостиную.
Многофункциональные стулья
Они не только удобны для сидения, но и могут выполнять различные функции, от мини-стола для вещей до дополнительных мест для сидения. Выбирайте те, которые легко складываются друг на друга, чтобы сэкономить место.
Лампы
Создание атмосферы важно, и хорошее освещение помогает в этом. Экспериментируйте с разными стилями ламп, чтобы добавить глубины и характер вашему пространству.
Умные лампочки и штекеры
Забудьте о ненужном фонаре и выключении отдельных вещей. Умные лампочки и штекеры сделают вашу жизнь более легкой и удобной.
Журнальный столик
Это не только столик для чашки кофе, но и простор для хранения всевозможных мелочей. Организуйте его так, чтобы найти место для каждой вещи и освежите его декоративными аксессуарами. Также хорошей идеей будет хранить под журнальным столиком корзину с пледами, подушками и т.д.
Плед
И в завершение – ничто не создаст такого уюта, как удобный плед, в который можно свернуться на диване и наслаждаться моментом.
@im_ericwang Сельскохозяйственная бытовая комната для повышения вашего места #homedecor #livingroom #apartment #interiordesign ♬ original sound — Eric Wang
Эти простые, но важные вещи сделают вашу гостиную идеальным местом для отдыха и развлечений. Наслаждайтесь каждым моментом в этом особом уголке вашего дома!
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