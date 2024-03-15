Как создать уют и комфорт в гостиной: дизайнер интерьеров назвал 5 необходимых вещей

Гостиная – это место, где рождаются воспоминания и тёплые моменты с семьей и друзьями. Важно, чтобы это пространство было атмосферным. Дизайнер интерьера Эрик Ван рассказывает, какие необходимые вещи следует включить в гостиную.

Многофункциональные стулья

Они не только удобны для сидения, но и могут выполнять различные функции, от мини-стола для вещей до дополнительных мест для сидения. Выбирайте те, которые легко складываются друг на друга, чтобы сэкономить место.

Лампы

Создание атмосферы важно, и хорошее освещение помогает в этом. Экспериментируйте с разными стилями ламп, чтобы добавить глубины и характер вашему пространству.

Умные лампочки и штекеры

Забудьте о ненужном фонаре и выключении отдельных вещей. Умные лампочки и штекеры сделают вашу жизнь более легкой и удобной.

Журнальный столик

Это не только столик для чашки кофе, но и простор для хранения всевозможных мелочей. Организуйте его так, чтобы найти место для каждой вещи и освежите его декоративными аксессуарами. Также хорошей идеей будет хранить под журнальным столиком корзину с пледами, подушками и т.д.

Плед

И в завершение – ничто не создаст такого уюта, как удобный плед, в который можно свернуться на диване и наслаждаться моментом.

Эти простые, но важные вещи сделают вашу гостиную идеальным местом для отдыха и развлечений. Наслаждайтесь каждым моментом в этом особом уголке вашего дома!

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