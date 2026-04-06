- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 4
- Время на прочтение
- 2 мин
Как спасти амариллис после цветения — простая хитрость, которая гарантирует появление новых роскошных цветов уже в следующем сезоне
Он украшает подоконник зимой и весной, но что делать с амариллисом после того, как цветы увяли, попробуем разобраться.
Весенние луковичные растения, в частности амариллис, эффектные, неприхотливые и быстро цветут. Но большинство людей совершает одну и ту же ошибку, после цветения просто забывает о растении.
Садоводы же знают, что именно после цветения начинается самый важный этап. И если действовать правильно, в следующем году ваш амариллис снова подарит те самые большие, роскошные бутоны, об этом рассказали на странице Gardening with Ish.
Когда цветы увяли, главное правило — не трогать сразу все растение. В первую очередь удаляем только сам цветок, а стебель пока оставляем и ждем появления листьев. Это критически важно, ведь растение еще «живое» и продолжает работать.
Листья
То, что появляется после цветения, многие воспринимают как «лишнее». На самом деле — это ключ к будущему цветению. Листья работают как природные «солнечные панели», они накапливают энергию, передают ее обратно в луковицу и формируют ресурс для следующего сезона.
Поэтому, поставьте растение в светлое, солнечное место, регулярно поливайте его и по желанию добавьте легкую подкормку. Даже без цветов, это все еще активное растение, а не «отработанный декор».
Осенний этап
Ближе к осени, примерно в сентябре или октябре, вы заметите изменения, листья пожелтеют и стебли станут серовато-коричневыми. Вот тогда — время действовать, срежьте листья и стебли у основания, дайте луковице «отдохнуть» несколько недель и оставьте ее в прохладе. Этот период покоя необходим для перезапуска цикла.
Перезапуск
После короткого «отдыха», перенесите растение обратно в тепло и возобновите полив. И уже вскоре оно снова начнет формировать цветонос.
Все действительно настолько просто, главное не прерывать естественный цикл.
Амариллис — не одноразовая история, а растение с характером и памятью. Оно «запоминает» ваш уход и благодарит за него в следующем сезоне.
Поэтому вместо того, чтобы прощаться с ней после цветения, дайте ей шанс восстановиться. Немного внимания, света и терпения, и уже весной ваш дом снова наполнится той самой эффектной, почти праздничной красотой.