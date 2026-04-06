Амариллис / © Associated Press

Весенние луковичные растения, в частности амариллис, эффектные, неприхотливые и быстро цветут. Но большинство людей совершает одну и ту же ошибку, после цветения просто забывает о растении.

Садоводы же знают, что именно после цветения начинается самый важный этап. И если действовать правильно, в следующем году ваш амариллис снова подарит те самые большие, роскошные бутоны, об этом рассказали на странице Gardening with Ish.

Когда цветы увяли, главное правило — не трогать сразу все растение. В первую очередь удаляем только сам цветок, а стебель пока оставляем и ждем появления листьев. Это критически важно, ведь растение еще «живое» и продолжает работать.

Листья

То, что появляется после цветения, многие воспринимают как «лишнее». На самом деле — это ключ к будущему цветению. Листья работают как природные «солнечные панели», они накапливают энергию, передают ее обратно в луковицу и формируют ресурс для следующего сезона.

Поэтому, поставьте растение в светлое, солнечное место, регулярно поливайте его и по желанию добавьте легкую подкормку. Даже без цветов, это все еще активное растение, а не «отработанный декор».

Осенний этап

Ближе к осени, примерно в сентябре или октябре, вы заметите изменения, листья пожелтеют и стебли станут серовато-коричневыми. Вот тогда — время действовать, срежьте листья и стебли у основания, дайте луковице «отдохнуть» несколько недель и оставьте ее в прохладе. Этот период покоя необходим для перезапуска цикла.

Перезапуск

После короткого «отдыха», перенесите растение обратно в тепло и возобновите полив. И уже вскоре оно снова начнет формировать цветонос.

Все действительно настолько просто, главное не прерывать естественный цикл.

Амариллис — не одноразовая история, а растение с характером и памятью. Оно «запоминает» ваш уход и благодарит за него в следующем сезоне.

Поэтому вместо того, чтобы прощаться с ней после цветения, дайте ей шанс восстановиться. Немного внимания, света и терпения, и уже весной ваш дом снова наполнится той самой эффектной, почти праздничной красотой.