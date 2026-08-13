Как спасти газон от жары: простые правила

Как спасти газон от жары / © Associated Press

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Летняя жара испытывает не только нас, но и растения. Газон особенно быстро реагирует на недостаток влаги: трава теряет насыщенный цвет, её стебли начинают скручиваться, а со временем отдельные участки могут полностью побуреть, об этом сообщило издание Real Simple.

Причина проста — вода испаряется быстрее, чем корни успевают её поглощать. Если засушливая погода затягивается, трава может перейти в состояние покоя, чтобы сберечь воду и энергию. В этот период она почти перестает расти и направляет ресурсы преимущественно в корневую систему.

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Это естественный механизм выживания, а не обязательно признак того, что газон погиб. Однако правильный уход в период жары поможет снизить стресс для травы и сохранить её в более здоровом состоянии.

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Поливайте реже, но обильнее

Парадокс ухода за газоном летом заключается в том, что ежедневный поверхностный полив — не самая лучшая стратегия. Гораздо эффективнее поливать реже, но так, чтобы вода хорошо проникала в почву. Это стимулирует развитие корней и помогает траве лучше переносить засуху.

Лучшее время для полива — утро. Солнце ещё не поднялось высоко, температура ниже, поэтому у воды есть больше времени, чтобы впитаться в почву, а не испариться почти сразу.

Вечерний полив также возможен, однако есть один нюанс: если трава остается мокрой в течение ночи, это может создавать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Поэтому, если синоптики обещают несколько жарких дней подряд, лучше хорошо увлажнить газон утром, чем ежедневно понемногу смачивать его поверхность.

Не стригите траву слишком коротко

В жару правило «чем короче, тем аккуратнее» перестает действовать. Наоборот, немного более высокая трава лучше защищает газон от жары. Более длинные травинки создают больше тени для почвы, помогают ей оставаться более прохладной и уменьшают испарение воды.

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Кроме того, большая площадь листьев помогает растению более эффективно осуществлять фотосинтез — то есть вырабатывать энергию для роста и восстановления. Поэтому перед наступлением жары стоит увеличить высоту скашивания. И не пытайтесь за один раз радикально укоротить траву: сильная стрижка в жаркую погоду может стать для газона дополнительным стрессом.

Не убирайте скошенную траву

После кошения возникает соблазн пройтись газонокосилкой ещё раз или собрать всю траву, чтобы двор выглядел идеально чистым. Однако летом небольшое количество скошенной травы может быть полезным.

Если оставить на газоне тонкий слой скошенной травы, он будет действовать как естественная мульча, помогая удерживать влагу и постепенно возвращая питательные вещества в почву в процессе разложения.

Важно не оставлять толстые кучи травы. Они могут препятствовать поступлению воздуха и света к газону. Скошенная трава должна лежать тонким, равномерным слоем.

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Отложите внесение удобрений до наступления более прохладной погоды

Если газон начал страдать от жары, последнее, что ему нужно, — это дополнительный стресс. Поэтому при экстремально высоких температурах лучше не торопиться с внесением удобрений.

В сухой почве удобрение может распределяться неравномерно, а если его не удается достаточно полить, возникает риск так называемого «ожога» газона — повреждения травы из-за высокой концентрации удобрений.

Дождитесь более прохладной погоды, когда почва будет достаточно увлажненной. Если после внесения удобрений потребуется полив, убедитесь, что растения получат достаточно воды.

Если газон уже пожелтел

Не спешите сразу считать его погибшим. Во время продолжительной жары трава может перейти в состояние покоя, чтобы сохранить влагу. Она перестает активно расти, меняет цвет и выглядит сухой. После восстановления достаточного количества влаги и более благоприятной температуры газон во многих случаях способен восстановиться.

Сейчас главное — не пытаться «подбодрить» его чрезмерным поливом, удобрениями или слишком короткой стрижкой. Лучше уменьшить нагрузку, обеспечить правильное увлажнение и дать траве пережить жаркий период.

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