Как спасти гортензии от слизней: садоводы поделились полезным лайфхаком

Слизни представляют угрозу для большинства растений в саду, и гортензии не являются исключением. К счастью, есть способ отпугнуть их и одновременно стимулировать цветение.

Слизни предпочитают питаться старым разлагающимся материалом и разлагающимися организмами, но если этого нет, они съедят практически любое растение.

Слизни могут стать настоящей проблемой в прохладных и влажных условиях. Они ненасытны и могут за ночь сожрать целую грядку саженцев или лишить листьев взрослое растение.

Они также быстро размножаются и могут давать до трех поколений в год. Каждый из них способен производить 400 яиц в год.

Как избавиться от улиток и слизней / Фото: Credits

Еxpress.co.uk суммировал мнения опытных садоводов и описал самый действенный способ избавиться от слизней.

Чтобы избавиться от слизней, опытные садоводы рекомендуют использовать яичную скорлупу в качестве сдерживающего средства. По их мнению, вам нужно создать барьер, чтобы сдержать их, и яичная скорлупа меняет правила игры. Слизни не будут ползать по скорлупе. Острые края яичной скорлупы помогают отпугивать слизней.

Яичная скорлупа / Фото: Credits

Чтобы создать защитный барьер для ваших гортензий, разбейте яйцо и постарайтесь удалить внутреннюю оболочку. Затем рассыпьте яичную скорлупу вокруг ваших гортензий. Имейте в виду также, что под дождем яичная скорлупа быстро теряет свою эффективность.

Яичная скорлупа не только отпугивает от слизней, но и дает растению необходимую порцию кальция. Кальций помогает укрепить клеточные стенки, гарантируя, что гортензии останутся крепкими и здоровыми.

Читайте также: