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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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82
Время на прочтение
3 мин

Как спасти и почистить пригоревшую кастрюлю: полезные советы

Кухонная магия не обходится без «небольших катастроф» — пригоревшая каша, подгоревший соус или забытая кастрюля на плите. Однако не спешите выбрасывать любимую посуду — даже сильно пригоревшую кастрюлю можно спасти.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как спасти и почистить пригоревшую кастрюлю: полезные советы

Как спасти и почистить пригоревшую кастрюлю: полезные советы / © Associated Press

Издание Martha Stewart предоставило проверенную практическую информацию для каждого типа материала ваших кастрюль — от нержавеющей стали до чугуна и керамики.

Причин пригорания кастрюль может быть несколько:

  • слишком высокая температура,

  • недостаточно жидкости,

  • плохо разогретая посуда,

  • остатки пищи на дне.

В результате сгоревшая еда и слой нагара, который кажется невозможным для устранения. Но не волнуйтесь — решение есть!

Универсальные методы очистки пригоревших кастрюль

  • Пищевая сода и вода. Самое безопасное средство для большинства материалов. Смешайте воду с пищевой содой до пастообразного состояния. Нанесите на пригоревшую поверхность, оставьте на 20–30 мин, затем протрите губкой.

  • Уксус и сода. В кастрюлю залейте чуть-чуть белого уксуса, доведите до кипения, снимите с огня, добавьте соду. Смесь будет шипеть — это нормальная реакция. Когда реакция закончится, промойте кастрюлю теплой водой.

  • ККипятение с моющим средством. Налейте в кастрюлю воду, добавьте каплю моющего средства для посуды и прокипятите 5–10 мин. Это поможет размягчить нагар.

Как чистить кастрюли из разных материалов

Нержавеющая сталь

  • Не мойте горячую кастрюлю холодной водой — это может вызвать деформацию.

  • Промойте теплой мыльной водой и неабразивной губкой.

  • При сильном нагаре — доведите до кипения воду с содой.

  • Высушите мягким полотенцем во избежание появления пятен.

Совет: для восстановления блеска можно протереть внутреннюю поверхность кастрюли небольшим количеством уксуса.

Антипригарное покрытие

  • Не используйте металлические губки или щетки.

  • Мойте вручную — посудомойка может повредить покрытие.

  • Для пятен — сода и вода или специальные средства для антипригарной посуды.

  • После мытья нанесите тонкий слой масла для продления срока службы.

Керамическое покрытие

  • Избегайте использования моющих средств с агрессивными химикатами.

  • Если есть пригоревшие остатки — замочите в теплой воде на 30 мин.

  • Используйте соду с небольшим количеством воды или перекись водорода — нанесите, подождите 20–30 мин и смойте.

Медная посуда

  • Для наружного блеска — лимонный сок и сода или кетчуп!

  • Нанесите смесь на потускневшую медь, оставьте на 10–15 мин, затем осторожно протрите и смойте.

  • Не забывайте тщательно высушивать после мытья — медь не любит влагу.

Алюминий

  • Темный налет — реакция на жесткую воду или посудомоечную машину.

  • Используйте пасту из соды и лимонного сока или уксуса.

  • Не применяйте слишком абразивные средства — алюминий мягкий и легко царапается.

Чугун

  • Чугунные кастрюли нельзя замачивать. Это вызывает ржавчину.

  • Удалите нагар солью. Засыпьте соль в теплую сковороду и потрите бумажным полотенцем.

  • После очистки нагрейте на плите и смажьте маслом, чтобы защитить поверхность.

Глазированная керамика

  • Не мойте горячую кастрюлю — потрескайтесь.

  • Избегайте использования мыла — оно впитывается в трещины материала.

  • Чистите пастой из соды и воды или используйте специальные скребки из нейлона.

Предотвращение лучше, чем очищение

  • Разогревайте кастрюлю с небольшим количеством жидкости или масла.

  • Избегайте перегрева посуды.

  • Не оставляйте приготовленную еду в кастрюле надолго.

  • Регулярно мойте посуду после использования — не откладывайте на потом.

Пригоревшая кастрюля — это не приговор. С правильными средствами и подходом вы сохраните даже старый, но любимый кухонный инвентарь. Главное — не паниковать, дать посуде остыть, а дальше действовать по инструкции. Чистая, блестящая кастрюля — это не только эстетика, но и залог вкусного и безопасного приготовления пищи.

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