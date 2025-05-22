Как спасти и почистить пригоревшую кастрюлю: полезные советы / © Associated Press

Реклама

Издание Martha Stewart предоставило проверенную практическую информацию для каждого типа материала ваших кастрюль — от нержавеющей стали до чугуна и керамики.

Причин пригорания кастрюль может быть несколько:

слишком высокая температура,

недостаточно жидкости,

плохо разогретая посуда,

остатки пищи на дне.

В результате сгоревшая еда и слой нагара, который кажется невозможным для устранения. Но не волнуйтесь — решение есть!

Реклама

Универсальные методы очистки пригоревших кастрюль

Пищевая сода и вода. Самое безопасное средство для большинства материалов. Смешайте воду с пищевой содой до пастообразного состояния. Нанесите на пригоревшую поверхность, оставьте на 20–30 мин, затем протрите губкой.

Уксус и сода. В кастрюлю залейте чуть-чуть белого уксуса, доведите до кипения, снимите с огня, добавьте соду. Смесь будет шипеть — это нормальная реакция. Когда реакция закончится, промойте кастрюлю теплой водой.

ККипятение с моющим средством. Налейте в кастрюлю воду, добавьте каплю моющего средства для посуды и прокипятите 5–10 мин. Это поможет размягчить нагар.

Как чистить кастрюли из разных материалов

Нержавеющая сталь

Не мойте горячую кастрюлю холодной водой — это может вызвать деформацию.

Промойте теплой мыльной водой и неабразивной губкой.

При сильном нагаре — доведите до кипения воду с содой.

Высушите мягким полотенцем во избежание появления пятен.

Совет: для восстановления блеска можно протереть внутреннюю поверхность кастрюли небольшим количеством уксуса.

Антипригарное покрытие

Не используйте металлические губки или щетки.

Мойте вручную — посудомойка может повредить покрытие.

Для пятен — сода и вода или специальные средства для антипригарной посуды.

После мытья нанесите тонкий слой масла для продления срока службы.

Керамическое покрытие

Избегайте использования моющих средств с агрессивными химикатами.

Если есть пригоревшие остатки — замочите в теплой воде на 30 мин.

Используйте соду с небольшим количеством воды или перекись водорода — нанесите, подождите 20–30 мин и смойте.

Медная посуда

Для наружного блеска — лимонный сок и сода или кетчуп!

Нанесите смесь на потускневшую медь, оставьте на 10–15 мин, затем осторожно протрите и смойте.

Не забывайте тщательно высушивать после мытья — медь не любит влагу.

Алюминий

Темный налет — реакция на жесткую воду или посудомоечную машину.

Используйте пасту из соды и лимонного сока или уксуса.

Не применяйте слишком абразивные средства — алюминий мягкий и легко царапается.

Чугун

Чугунные кастрюли нельзя замачивать. Это вызывает ржавчину.

Удалите нагар солью. Засыпьте соль в теплую сковороду и потрите бумажным полотенцем.

После очистки нагрейте на плите и смажьте маслом, чтобы защитить поверхность.

Глазированная керамика

Не мойте горячую кастрюлю — потрескайтесь.

Избегайте использования мыла — оно впитывается в трещины материала.

Чистите пастой из соды и воды или используйте специальные скребки из нейлона.

Предотвращение лучше, чем очищение

Разогревайте кастрюлю с небольшим количеством жидкости или масла.

Избегайте перегрева посуды.

Не оставляйте приготовленную еду в кастрюле надолго.

Регулярно мойте посуду после использования — не откладывайте на потом.

Пригоревшая кастрюля — это не приговор. С правильными средствами и подходом вы сохраните даже старый, но любимый кухонный инвентарь. Главное — не паниковать, дать посуде остыть, а дальше действовать по инструкции. Чистая, блестящая кастрюля — это не только эстетика, но и залог вкусного и безопасного приготовления пищи.