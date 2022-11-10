Как спасти лаванду от морозов: простой лайфхак от эксперта по садоводству

Будет ли зима морозной, сказать сейчас сложно, все прогнозы могут быть ошибочными. Кроме того, для растений иногда намного страшнее похолодание после оттепели, чем долгая морозная погода.

Если вы выращиваете на участке лаванду, даже довольно морозостойкие английские и французские гибридные сорта, вы всегда рискуете потерять ее морозной зимой или если ранней весной после теплой погоды случатся резкие заморозки.

Эксперт по садоводству Айрис Кинг поделилась очень простым лайфхаком, который точно поможет вам сохранить кусты лаванды этой зимой.

Айрис считает, что для того, чтобы лаванда точно перезимовала, ее нужно выкопать и перенести в помещение на весь холодный период.

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Эксперт продемонстрировала, как безопасно выкопать кусты лаванды поздней осенью. С помощью острой лопатки Айрис сделала большой квадратный контур вокруг основания растения и выкопала его из грядки, чтобы пересадить в пластиковый горшок - его временное жилище.

Затем садовод поместила горшок под лампу для растений.

Три месяца спустя Ирис рассказала своим подписчикам о впечатляющем прогрессе своего растения. Растение выглядело отлично и даже цвело.

Но даже разросшийся за зиму куст пересадить обратно на клумбу очень просто.

Выкопайте большую яму на участке и используйте садовые вилы, чтобы аккуратно разрыхлить почву в земле.

Аккуратно постучите по горшку, достаньте растение, расправьте корни, чтобы стимулировать их дальнейший рост в земле.

Поместите корни в почву и неплотно утрамбуйте землю вокруг основания растения.

По мере потепления регулярно, но не слишком часто поливайте лаванду - не чаще одного или двух раз в неделю.

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