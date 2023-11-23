Как спасти "севший" свитер: несколько важных рекомендаций по уходу за трикотажем

В холодное время года мы часто отдаем предпочтение трикотажным вещам. Они дарят нам ощущение тепла и комфорта. Но не все умеют правильно за ними ухаживать.

Чтобы любимые свитеры и кардиган не теряли форму и цвет многие годы, при носке, стирке и даже при хранении следует соблюдать несколько важных правил.

Популярный эксперт по уборке и стирке Линси "Королева чистоты" рассказала Еxpress.co.uk, как лучше ухаживать за вашим трикотажем.

Как часто нужно стирать трикотажную одежду

Прежде всего, по мнению Линси, важно знать, что трикотажные изделия лучше всего стирать через каждые две-три носки. Эксперт считает, что надевать трикотажное изделие дольше трех раз, прежде чем положить его в стиральную машину, немного рискованно. На одежде может оставаться множество микробов и бактерий, особенно если вы носили ее вне дома.

Как стирать трикотаж

При стирке трикотажных изделий следует учитывать определенные факторы, в том числе то, с чем нельзя стирать трикотаж. Трикотаж нельзя стирать вместе с одеждой, которая может привести к его повреждению, например, не стоит отправлять в стиральную машину любимый свитер и вещи с молниями или бюстгальтеры с застежками-крючками.

Кроме того, нужно использовать средство для стирки, предназначенное для трикотажа, и убедиться, что вы используете режим деликатной стирки или режим для трикотажа в машине.

Всегда проверяйте этикетку с указаниями по уходу, на ней может быть написано, что ваш специальный трикотаж пригоден только для ручной стирки или сухой чистки в химчистке.

Также Линси рекомендует придерживаться таких правил:

стирайте вещи наизнанку;

используйте кондиционер для ткани;

не стирайте при высокой температуре;

добавьте морскую соль при стирке.

Что делать, если трикотаж дал усадку при стирке

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Линси поделилась простым лайфхаком. Если у вас случилась беда с трикотажем и он "сел", этот удобный прием может помочь оживить ваши вещи. Вам просто нужно будет замочить трикотаж в холодной воде с добавлением небольшого количества кондиционера для ткани. Оставьте на ночь, а утром отожмите и попытайтесь вернуть ему форму. Сушить шерстяной свитер лучше в разложенном состоянии на плоской поверхности, застеленной полотенцем.

Как правильно хранить трикотаж

Линси сказала, что не следует вешать трикотажные изделия на вешалку, так как они потеряют свою форму. Вместо этого вам необходимо сложить вязаные джемперы, чтобы вырез горловины не стал мешковатым.

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