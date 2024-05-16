Как старые джинсы помогут прорастить морковь: интересный лайфхак

Когда речь заходит о выращивании моркови, хочется сразу стать кроликом из мультика, который тянет-потянет — вытащить не может, ведь та морковка размером с него, но бывает так не всегда, и тут вампригодятся джинсы!

Даже опытные садоводы не всегда могут дать ответ, почему морковь не взошла, или выросла размером с мизинчик. Часто это зависит от семян, полива, почвы и других аспектов. И у каждого свой уникальный метод, как помочь моркови прорасти.

«Способ для ленивых» именно так свой метод назвала его автор, садовница 5mingardener. Она говорит, что это необычный, но действенный способ насытить землю столь необходимой моркови влагой.

Морковь нужно хорошо поливать около 10-14 дней после посадки, особенно если у вас очень сухая почва. Так что для того, чтобы не бегать туда-сюда с поливом, автор решила использовать обычные джинсы. Чтобы они все время были влажными, и благодаря этому, влагой будут насыщаться ваши морковные семена. Вам не придется её постоянно подливать.

Как работает лайфхак:

Отрежьте штанины ваших старых джинсов и разрежьте их с одной стороны по шву.

Посадка моркови будет такая, как обычно, хорошо полейте землю, чтобы она была очень мокрой и засыпьте семена.

Немного утрамбуйте рукой землю, где засыпали семена

Положите сверху мокрые джинсы. Вода из них должна скапывать.

Для полного эффекта можете еще сверху полить водой.

Через 10 дней загляните под джинсы

Совет:

Если погода совсем не порадует вас дождем, а наоборот – палящим солнцем, можете поглядывать за джинсами и подлить на них воды.

Вместо джинс, вы можете использовать полотенце, или другую ткань, которая не жалко будет потом выбросить.

Автор говорит, что с таким способом, ощутимо возрастет процент всхождения семян и ваша морковь будет хорошо расти. Так что, скорее всего, вы стенете кроликом из мультика, с большой морковкой на огороде.

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