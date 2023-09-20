Как стимулировать осеннее цветение роз: простой лайфхакер опытных садоводов

Второе, а иногда и третье, цветение роз - это настоящий подарок для всех, кто выращивает у себя в саду эти роскошные цветы. К сожалению, повторное цветение не всегда отличается пышностью. Но опытные садоводы знают, как это исправить.

Розы, несомненно, являются самыми популярными цветами в садах, и нетрудно понять, почему. Они универсальны, бывают разных цветов и разновидностей, а еще пахнут просто божественно. Современные сорта роз цветут несколько раз за сезон.

Осень – один из лучших периодов цветения роз, но, к сожалению, повторные цветения бывают не такими пышными, как хотелось бы. Зачастую это происходит потому, что садовники пренебрегают одним очень важным правилам.

Что нужно сделать, чтобы розы радовали вас пышным цветением весь сезон, рассказывает Еxpress.co.uk.

Как стимулировать осенние цветение роз / Фото: Credits

Одним из главных секретов пышного повторного цветения роз является своевременная обрезка головок, которые уже закончили цветение. Очень важно регулярно удалять побеги, чтобы роскошные цветы выглядели свежими и привлекательными.

Чтобы удалить уже завявший цветок с цветущей головки, отщипните или отрежьте его чуть ниже места, где основание цветка соединяется со стеблем.

Чтобы удалить цветущую головку после того, как все цветы в грозди отцветут, удалите всю цветущую головку, отрезав стебель с пятью листочками чуть выше первого листа.

Как стимулировать осенние цветение роз / Фото: Credits

После того, как все цветущие головки удалены, обрежьте непропорционально высокие стебли до высоты остальной части растения, создавая по красивую округлую форму куста.

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