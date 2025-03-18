Как стирать атласные простыни и наволочки, чтобы они оставались мягкими

Атласные простыни и наволочки олицетворяют роскошь старого Голливуда. Кроме эстетического вида, у них есть и практические преимущества: такое белье способствует здоровью волос и кожи и уменьшает трение.

Для того чтобы атласные простыни и наволочки сохраняли свою гладкость и блеск в течение длительного времени, следует соблюдать несколько важных правил ухода, о которых рассказало издание Real Simple.

Атласные или шелковые простыни

Сатин означает гладкую, блестящую ткань, которая может быть соткана из разных волокон: шелковых, хлопчатобумажных, вискозных, полиэфирных или шерстяных. Шелковые простыни – это натуральная ткань, созданная из волокон шелкопряда, которая обычно сплетается атласным переплетением для дополнительной мягкости.

Шелковые волокна требуют более деликатного ухода, чем хлопчатобумажные и полиэфирные, однако для всех атласных тканей следует избегать использования горячей воды, агрессивных моющих средств и высоких температур во время сушки.

Перед стиркой следует проверить этикетку по уходу за тканью, которая поможет определить оптимальный метод ухода за атласными изделиями.

Что понадобится

Стиральный порошок

Пятновыводитель на энзимной основе

Стиральная машина или большая ванная для ручной стирки

Сетчатый мешок

Сушилка для белья

Как стирать атласные простыни и наволочки

Атласные изделия можно стирать вручную или в машинке, соблюдая некоторые правила, чтобы сохранить их нежность и блеск.

Шаг 1: сортировка белья

Перед стиркой следует разделить белье, стирать атласные простыни и наволочки отдельно или вместе с другими атласными вещами. Тяжелые ткани, такие как джинсы или махровые полотенца, могут повредить атласную структуру, вызвать зацепки или разрывы.

Шаг 2: предварительное удаление пятен

Если на ткани есть пятна, их нужно предварительно обработать стиральным порошком или пятновыводителем на основе ферментов. Моющее средство следует втереть пальцами в ткань и оставить на 10–15 мин для эффективного удаления загрязнений.

Шаг 3: стирка

При машинной стирке следует выбрать щадящий режим, холодную воду и минимальную скорость отжима. Наволочки рекомендуется помещать в сетчатый мешок для предотвращения износа. Во время ручной стирки нужно наполнить большую раковину или ванночку прохладной водой с добавлением деликатного моющего средства. После предварительной обработки пятен белье замачивают на 30 мин, затем аккуратно стирают, избегая агрессивного трения. Ополаскивают в прохладной воде и осторожно отжимают лишнюю влагу без скручивания.

Шаг 4: сушка

Чтобы сохранить структуру ткани, лучше всего сушить атласное белье при низких температурах в сушилке или развешивать его на сушилке в помещении. Высокие температуры могут повредить волокна и вызвать их ломкость. Наволочки следует вынуть из сетчатого мешка перед сушкой во избежание появления морщин. Оптимальным вариантом является снятие белья с сушилки, когда оно еще немного влажное, после чего его следует разложить на ровной поверхности для окончательного высыхания. Если используется естественная сушка, необходимо избегать прямых солнечных лучей, которые могут привести к потере блеска ткани.

Как избавиться от появления помятости на атласных простынях

Несмотря на то, что большинство людей не утюжит постельное белье, для атласных изделий это может быть полезным. Гладить следует на низком или среднем уровне температуры, использовать дополнительную ткань между утюгом и бельем для предотвращения обжига.

Альтернативой может стать отпариватель для одежды, который поможет избавиться от морщин. При этом насадку следует держать на расстоянии не менее 15 см от ткани во избежание появления водяных пятен.

Соблюдение этих простых правил позволит сохранить атласные простыни и наволочки в идеальном состоянии, продлевать их долговечность и обеспечивать максимальный комфорт во время сна.

Мы также писали о том, как стирать кашемировые и шерстяные свитера.

Читайте также: