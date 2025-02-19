Как стирать джинсы, чтобы они не садились и не линяли

Джинсы – это не просто элемент гардероба, а настоящий мастхэв для многих людей. Они подходят к любому стилю и становятся любимой частью образа. Но как правильно за ними ухаживать, чтобы сохранить цвет, форму и комфорт попробуем разобраться.

Издание Martha Stewart рассказало, как стирать джинсы так, чтобы они не садились и не теряли цвет.

Частота стирки джинсов

Разберемся с основами: деним – это плотная и прочная ткань, которая не требует частой стирки. На самом деле, чтобы сохранить насыщенный цвет, лучше стирать джинсы как можно реже. Однако для большинства людей это не совсем практичный вариант.

Как часто нужно стирать джинсовую ткань, зависит от ее состава. Если в ваших джинсах есть лайкра (эластан), они сохранят свою форму в течение 3-5 носок. Для более жестких моделей, изготовленных из 100% хлопка без эластических волокон, стирать их можно гораздо реже – примерно каждые 8–10 носок.

Что подготовить перед стиркой

Перед тем как постирать джинсы, подготовьте правильные средства по уходу:

Нежное моющее средство. Агрессивные порошки и гели могут вымывать краситель из ткани.

Агрессивные порошки и гели могут вымывать краситель из ткани. Чашка белого уксуса. Когда вы добавляете уксус во время стирки, это может помочь сохранить цвет ткани. Да, сначала может появиться кисловатый запах, но он исчезнет после высыхания.

Как правильно стирать джинсы

Шаг 1: Выверните джинсы наизнанку

Перед загрузкой джинсов в стиральную машину обязательно выверните их наизнанку. Это поможет защитить цвет и уменьшить трение между волокнами денима.

Шаг 2: Выберите правильный режим стирки

Добавьте рекомендованное количество мягкого моющего средства.

При использовании уксуса влейте чашку в отсек для кондиционера.

Установите стиральную машину на деликатный режим, используя холодную воду.

Избегайте стирки джинсов вместе с вещами светлых оттенков, чтобы избежать окрашивания.

Шаг 3: Высушите джинсы

Сушка является одним из важнейших этапов ухода за джинсами. Не используйте сушильную машину – высокая температура разрушает эластичные волокна, приводит к выцветанию и усадке ткани.

Лучше высушить джинсы на воздухе, развесив на веревке или положив на горизонтальную поверхность. После высыхания ткань может показаться немного более грубой, но после часа ношения она снова станет мягкой и комфортной.

Можно ли стирать джинсы вручную

Да, можно, хотя это может быть довольно утомительно. Джинсы, особенно из необработанного или сырого денима, во время намокания становятся тяжелыми и постирать вручную довольно сложно. Если вам все же нужно постирать без использования стиральной машины, замочите в холодной воде с небольшим количеством мягкого средства, затем осторожно отожмите и высушите на воздухе.

Как вернуть форму растянутым джинсам

Если ваши джинсы потеряли форму, есть несколько способов вернуть им прежнюю посадку:

Выверните их наизнанку и положите в сушилку на слабом режиме на 10 мин, затем развесьте для окончательного высыхания.

Повесьте джинсы в ванной во время принятия горячего душа. Пар поможет разгладить ткань и сделать ее более плотной.

Помогает замораживание джинсов

Популярный лайфхак о том, что можно освежить джинсы, положив их в морозильную камеру, действительно не работает. Низкая температура может временно устранить запах, но вызывающие его бактерии остаются на ткани. Поэтому лучший способ освежить джинсы – просто постирать их в соответствии с рекомендациями.

Советы

Не используйте бельевые кондиционеры, поскольку они могут разрушить волокна ткани.

Избегайте чрезмерного трения во время ношения и стирки – это поможет избежать утончения ткани.

Храните правильно джинсы – складывайте их ровно или вешайте на плечиках, чтобы избежать изломов.

Следуя этим простым советам, вы надолго сможете сохранить свои любимые джинсы в отличном состоянии.

Мы также писали о том, как стилизовать джинсы и пиджак для повседневной одежды: 7 идей.

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