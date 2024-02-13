Как стирать джинсы, чтобы они не теряли цвет: 3 простых правила

Темно-синие или черные джинсы содержат много красителей, поэтому при стирке они могут терять цвет и от этого их внешний вид может испортится.

Джинсы являются неотъемлемой частью гардероба, и их можно носить в различных случаях. Однако темные джинсы со временем могут выцвести в стиральной машине и выглядеть потертыми.

Использование горячей воды и активных моющих средств может привести к быстрому выцветанию джинсов. Поэтому еxpress.co.uk собрал мнения членов сообщества фанатов чистоты и уборки миссис Хинч (более 4,8 миллиона подписчиков в Instagram), которые поделились своими простыми решениями этой проблемы.

Вот три самых на наш взгляд разумных из них:

Всегда стирайте джинсы наизнанку. Это предотвращает выцветание. Используйте щадящие для цвета моющее средства. Добавляйте половину чашки белого уксуса вместе со стиральным порошком, чтобы сохранить цвет ваших джинсов.

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