Как стирать кеды, чтобы они выглядели будто новые / © Associated Press

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Однако именно из-за своей практичности они так быстро пачкаются. Особенно это заметно на светлых или белых моделях. К счастью, даже самые загрязненные кеды можно вернуть к жизни — стоит знать несколько простых методов чистки, о которых рассказало издание Real Simple.

Что нужно знать перед стиркой кедов

Прежде чем приступить к чистке, соблюдайте несколько важных правил:

Снимите шнурки. Их лучше стирать по отдельности. Замочите в теплой воде с добавлением мыла или моющего средства на 15–20 мин.

Дождитесь полного высыхания грязи. Если кеды загрязнены мокрой почвой или травой, дайте ему высохнуть, а затем аккуратно встряхните или сотрите щеткой — так вы избежите размазывания.

Тестируйте средства. Независимо от того, что вы используете — пасту, соду или мыло — сначала проверьте их на незаметном участке или убедитесь, что средство не повреждает материал.

Не торопитесь с сушкой. Дайте обуви высохнуть естественным образом, без фенов, батарей или сушилок.

Метод 1: классическая очистка мыльной водой

Этот метод идеально подходит для легкого и среднего загрязнения.

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Что понадобится:

Мыло (подойдет жидкое мыло для рук)

Теплая вода

Тряпка из микрофибры или мягкая губка

Зубная щетка (для труднодоступных мест)

Пищевая сода (при необходимости, особенно для белых кедов)

Как чистить:

Растворите несколько капель мыла в теплой воде. Смочите тряпку или губку, аккуратно протрите поверхность кедов. Для подошвы, носка и мест со швами используйте старую зубную щетку. Для отбеливания нанесите на влажную щетку немного пищевой соды и обработайте грязь. Протрите кеды влажной тканью, чтобы смыть остатки средств. Наполните кеды бумагой (например, салфетками или газетой) и оставьте сушиться на воздухе.

Метод 2: очистка с помощью мягкого абразивного средства

Для удаления глубоких потертостей или пятен с подошвы и носка.

Что понадобится:

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Мягкое абразивное средство (например, резинка для чистки или специальная губка)

Теплая вода

Сухая тряпка

Как чистить:

Слегка увлажните губку или спонж. Аккуратно потрите загрязненные участки. Этот метод отлично работает для очистки подошвы и боковых резиновых частей. Вытрите остатки влажной тряпкой, затем сухой.

Метод 3: чистка зубной пастой

Подходит для удаления пятен из ткани, особенно если кеды белые.

Что понадобится:

Зубная паста без красителей и геля (белая)

Зубная щетка

Влажная тряпка

Как чистить:

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Нанесите небольшое количество пасты на щетку. Аккуратно протрите загрязненные места. Оставьте пасту на 10–15 мин. Удалите ее влажной тряпкой, промокните сухой тканью. Дайте кедам полностью высохнуть на воздухе.

Частота чистки

Чтобы кеды выглядели аккуратно, чистите их по меньшей мере раз в 2–3 недели в зависимости от частоты использования. Регулярно вытирайте пыль и следы грязи влажной салфеткой, а при сильном загрязнении применяйте методы глубокой очистки.

Также следует воспользоваться защитным спреем для обуви, который образует водоотталкивающую пленку и облегчает дальнейшую чистку.

Что следует и чего не стоит делать

Не рекомендуется:

Замачивать кеды полностью в воде — это может испортить ткань или вызвать неприятный запах.

Использовать стиральную машину — это риск деформации и потери цвета.

Применять агрессивные химикаты или отбеливатели — они могут оставить пятна или изменить структуру материала.

Рекомендуется:

Хранить кеды в сухом, проветриваемом месте.

Не носить их в дождь или снег.

Сразу удалять пятна, чтобы они не успели впитаться в ткань.

Лайфхаки для удаления сложных пятен

Травяные пятна: обработайте мыльной водой, затем протрите салфеткой с небольшим количеством уксуса.

Жир или масло: посыпьте пятно кукурузным крахмалом, оставьте на 10 мин, затем очистите и протрите тканью.

Чернила или краска: используйте спиртовую салфетку или ватный диск с нашатырем.

Чистые кеды — это не только об эстетике, но и о заботе о себе и своем образе. Благодаря простым методам домашней очистки вы сможете хранить свою обувь в идеальном состоянии и не тратить лишние средства или время. Все, что вам нужно — несколько ингредиентов из кухни или ванной комнаты, терпение и правильный подход.