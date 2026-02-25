Перчатки / © Getty Images

Реклама

Перчатки — это не только аксессуар. Они защищают руки от холода, влаги, грязи и даже химических воздействий. Они — ваш первый барьер против вредных факторов, об этом рассказало издание Martha Stewart. Регулярный, бережный уход помогает избежать преждевременного износа и сохранить любимую пару на несколько сезонов.

Ключевой момент здесь — правильная очистка, которая зависит от материала перчаток. Поэтому перед тем, как взяться за воду и моющее средство, узнайте, какой у вас материал и какие методы подходят именно для него.

Трикотажные перчатки

К трикотажу относятся хлопок, акрил и другие вязаные материалы. Их легко деформировать, поэтому лучший способ — ручная стирка.

Реклама

Наберите в миску холодной воды. Добавьте 1-2 ч. л. мягкого моющего средства. Опустите перчатки и осторожно помешивайте, не скручивайте и не трите. Оставьте на 5-10 мин. Хорошо прополощите в холодной воде. Осторожно отожмите лишнюю воду, разложите на полотенце, сверните и еще раз промокните. Сушите перчатки горизонтально, как можно дальше от прямых солнечных лучей и обогревателей.

Так они сохранят форму, не сядут и не вытянутся.

Кожаные перчатки

Кожа чувствительна к воде и теплу, поэтому ее нельзя полностью погружать в воду.

Смешайте небольшое количество кастильского мыла с теплой водой. Смочите мягкую тряпку или губку, отожмите до состояния «влажного, но не мокрого». Аккуратно протрите поверхность кожи, уделите внимание загрязненным участкам. Протрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла. Промокните полотенцем и дайте естественно высохнуть, как можно дальше от источников тепла. После высыхания нанесите тонкий слой кондиционера для кожи.

Для наилучшего эффекта кожаные перчатки рекомендуют чистить профессионально раз в год.

Перчатки с подкладкой и шерстяные перчатки

Шерсть и утепленные перчатки особенно чувствительны к высоким температурам. Ручная стирка в холодной воде — единственный безопасный метод.

Реклама

Выверните перчатки наизнанку.

Используйте мягкое стиральное средство, без агрессивных компонентов.

Осторожно помешивайте и не скручивайте.

Сушите горизонтально, чтобы подкладка не сбилась, а ткань не сломалась.

Это сохраняет тепло, мягкость и форму перчаток.

Спортивные и функциональные перчатки

Спортивные перчатки различных материалов часто имеют водоотталкивающие покрытия.

Проверяйте этикетку, некоторые модели можно стирать в машине на деликатном режиме, без кондиционера и отбеливателя.

Замочите в холодной воде с мягким средством на 5-10 мин.

Осторожно промойте, отожмите лишнюю воду.

Сушите горизонтально или подвесьте за кончики пальцев.

Опционально после высыхания можно обработать спреем для восстановления водоотталкивающих свойств.

Правильный уход за перчатками — это не сложно, но важно придерживаться рекомендаций для конкретного материала. Тщательная ручная стирка, аккуратная сушка и своевременное кондиционирование кожи помогают сохранить комфорт, тепло и форму любимой пары. Так ваши перчатки будут служить годами, дарить ощущение роскоши и защищать руки от холода и непогоды.