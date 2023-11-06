Как стирать шерстяные вещи, чтобы они не портились: рассказывает эксперт по тканям

В холодное время года вопрос стирки шерстяных вещей становится особенно актуальным, но свитеры, джемперы и кардиганы, как известно, трудно стирать из-за усадки, они могут растягиваться и выцветать.

Если в течение последних нескольких дней вы неоднократно носили один и тот же шерстяной свитер или кардиган, возможно, стоит его хорошенько постирать.

Как стирать любимые деликатные шерстяные вещи, чтобы избежать усадки, потери формы и цвета, Еxpress.co.uk рассказывает эксперт по тканям.

Прочитайте, что написано на этикетке

Перед стиркой всегда лучше проверить этикетку по уходу на шерстяном изделии. Это даст важную информацию о том, как чистить одежду и ухаживать за ней. Всегда лучше следовать инструкциям по уходу, указанным на этикетке.

Как сложить свитер / Фото: Credits

Точечная чистка

Если на одежде есть небольшое пятно, попробуйте выполнить точечную чистку, а не стирать сразу все изделие. Промокните пятно смесью теплой воды и стирального порошка, но не трите пятно, так как это может повредить волокна. При чистке пятен обязательно используйте чистую белую ткань или губку, чтобы аккуратно промокнуть пятно. Промойте чистой водой и промокните чистым полотенцем.

Как стирать шерстяные свитеры вручную

Сначала наполните раковину теплой водой (не горячей) и добавьте небольшое количество мягкого средства для стирки шерсти. Убедитесь, что средство хорошо растворилось в воде.

Затем осторожно погрузите шерстяной свитер в воду и осторожно встряхивайте его в воде. Стараясь не выкручивать, не скручивать и не тереть одежду слишком сильно, так как это может привести к сваливанию и усадке.

Дайте свитеру помокнуть примерно 10–15 минут, а затем промойте его прохладной чистой водой до полного удаления моющего средства. Важно, чтобы вы были очень осторожны во время этого процесса.

Выжмите воду из джемпера, завернув его в чистое сухое полотенце, опять же стараясь не перекручивать и не выжимать.

На шерстяных свитерах со временем могут образовываться катышки – маленькие нечеткие шарики, которые можно аккуратно удалить с помощью бритвы для ткани или камня для свитера.

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