Как стирать темную одежду, чтобы она не линяла: 7 полезных советов

Темная одежда – основа гардероба многих женщин. Классические черные платья, темные джинсы, любимые футболки и стильные жакеты выглядят эффектно, но часто линяют или теряют насыщенность цвета после нескольких циклов стирки.

Издание Real Simple поделилось эффективными советами, как сохранить яркость и долговечность темной одежды, чтобы она выглядела как новая даже после многочисленных циклов стирки.

Разделяйте темные цвета по оттенку

Вы вероятно уже привыкли сортировать белую и цветную одежду, но задумывались ли о том, что даже темную одежду нужно сортировать. Сортировка темного гардероба по оттенкам – важный шаг, который поможет сохранить яркость цветов.

Группируйте черный, темно-синий, насыщенный красный и темно-зеленый отдельно, чтобы избежать окрашивания. Например, более светлые темные цвета могут выцвести, если стирать их вместе с очень насыщенными черными вещами. Сама сортировка поможет вам сохранить любимые вещи яркими подольше.

Используйте холодную воду для стирки

Для большинства вещей холодная вода является лучшим вариантом и это правило особенно касается темной одежды. Горячая вода способствует быстрому вымыванию красителей и может привести к усадке ткани.

Холодная вода помогает сохранять интенсивность цветов и продлевает жизнь темного гардероба. Конечно, для очистки или удаления пятен могут быть исключения, но для обычной стирки выбирайте деликатный режим с холодной водой.

Выбирайте слабый нагрев для сушки

Сушка темной одежды при высокой температуре может привести к ее выцветанию и потере эластичности тканей. Рекомендуется сушить вещи на слабом нагреве или, по возможности, вообще обойтись без сушилки.

Некоторую одежду, например спортивную, можно сушить естественным путем, а в идеале – сушите вещи именно так, развешивая их в хорошо проветриваемом помещении. Это не только сохранит цвет, но и защитит ткань от износа.

Используйте сетчатые мешки для стирки

Сетчатые мешки для стирки кажутся безделушкой, но на самом деле они способны значительно уменьшить повреждение ткани во время цикла стирки. Поместите темную одежду в мешок и перед этим обязательно выверните ее наизнанку.

Это уменьшит трение между вещами и защитит внешнюю поверхность ткани от износа. Такой простой шаг сохранит насыщенность цвета даже после многочисленных стирок.

Не перегружайте стиральную машину

Переполнение стиральной машины – распространенная ошибка, которая вредит как качеству стирки, так и одежде. Темная одежда, загруженная вместе с большим количеством других вещей, не очищается должным образом, а трение между тканями способствует выцветанию цвета.

Рекомендуется наполнять стиральную машину до оптимального количества, указанного производителем. Это не только сохранит одежду, но и улучшит эффективность стирки.

Стирайте темную одежду реже

Ежедневная стирка темной одежды может привести к быстрому износу и потере цвета. Если вещь не слишком загрязнена, отдавайте предпочтение проветриванию или использованию специальных спреев для освежения тканей.

Например, джинсы, свитера, пижамы или кофты можно носить несколько раз перед стиркой, если они не имели контакта с потом или сильными загрязнениями. Уменьшение частоты стирки – отличный способ продлить жизнь одежды.

Всегда следуйте инструкциям на этикетке

Этикетки на одежде содержат важную информацию, которую часто игнорируют. Однако само соблюдение рекомендаций по стирке, сушке или химчистке является залогом долговечности вещей.

Также не забывайте правильно дозировать моющие средства, обращайте внимание на инструкции на упаковке. Чрезмерное количество стирального порошка или кондиционера может повредить ткани.

Темная одежда – не только комфорт, но и стиль, требующий бережного ухода. Сортируйте вещи по цвету, используйте холодную воду для стирки, избегайте агрессивной сушки и уменьшайте частоту стирки. Благодаря этим простым советам ваши любимые вещи будут выглядеть так же, как в день покупки.

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