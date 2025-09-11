Как сушить и хранить свежие садовые травы: полезные советы

Сушеные травы / © Credits

Сушка трав на воздухе — это не только самый простой и дешевый способ сушки свежих трав, но и этот медленный процесс сушки также может помочь сохранить эфирные масла трав, что помогает сохранить их вкус.

Как это делать, рассказывает TheSpruce.

Какие травы можно сушить на воздухе

Сушка на воздухе лучше всего работает с травами, которые не имеют высокого содержания влаги, такими как лавр, укроп, дягиль, майоран, орегано, розмарин и тимьян.

Чтобы сохранить лучший вкус этих трав, вам нужно либо дать им высохнуть естественным путем, либо воспользоваться дегидратором пищевых продуктов. Микроволновая печь или духовка на низкой мощности могут показаться удобным сокращенным способом, но они на самом деле до определенной степени уменьшают содержание масла и вкус. Используйте эти приборы только в крайнем случае.

Если вы хотите сохранить травы с сочными листьями или высоким содержанием влаги, такие как базилик, лук, мята и эстрагон, вы можете попробовать высушить их в дегидраторе, но для наилучшего сохранения вкуса подумайте об их замораживании. Это легко сделать и даже быстрее, чем сушка.

Когда собирать травы для сушки

Собирайте травы до того, как они зацветут, чтобы получить самый полный вкус. Если вы собирали ветки или листья весь сезон, ваши растения, вероятно, никогда не будут иметь возможности зацвести. Однако к концу лета даже травы, которые еще не цвели, начнут увядать, когда погода станет холоднее. Это хорошее время, чтобы начать собирать и сушить травы.

Срезайте ветви в середине утра. Дайте утренней росе высохнуть с листьев, но собирайте их, прежде чем растения завянут под полуденным солнцем.

Не срезайте все растение, если вы не планируете заменять его. Никогда не следует обрезать более чем на 2/3 или удалять более чем примерно 1/3 ветвей растения за один раз.

После сушки и хранения в герметичных контейнерах травы будут сохранять хороший вкус до одного года.

Что вам понадобится:

Оборудование и инструменты

Секаторы или садовые ножницы

Герметичные контейнеры

Веревки или резинки

Материалы

Бумажный пакет

Этикетки для контейнеров

Бумажные полотенца

Если у вас все это есть, начинайте процесс сушки.

Встряхните ветки

Осторожно встряхните ветви, чтобы удалить любых насекомых. Всегда есть насекомые, которые могут остаться, и поскольку вы не будете тщательно мыть стебли, избавьтесь от как можно большего количества из них прямо сейчас.

Убедитесь, что травы сухие

Если вы собрали травы, пока растения сухие, вы должны иметь возможность просто стряхнуть лишний грунт. Промойте прохладной водой только при необходимости и промокните бумажными полотенцами. Повесьте или разложите ветви травы там, где они будут иметь достаточную циркуляцию воздуха, чтобы они могли быстро высохнуть. Влажные травы плесневеют и гниют.

Удалите нижние листья

Удалите нижние листья вдоль нижней части стебля. Вы можете использовать эти листья свежими или сушить их отдельно. Удалите также любые сухие или больные листья из срезанных трав. Пожелтевшие листья и листья, обозначенные болезнями, не стоит сушить. Их вкус уже уменьшился из-за стресса.

Свяжите стебли вместе

Свяжите от четырех до шести стеблей вместе в пучок. Вы можете использовать веревку или резинку. Пучки будут сжиматься во время высыхания, а веревка ослабеет, поэтому периодически проверяйте, не скользит ли пучок. Если вы пытаетесь сушить травы с высоким содержанием воды, сделайте небольшие пучки, чтобы между ветками циркулировал воздух, и они не гнили.

Положите травы в бумажные пакеты (необязательно)

Хотя этот шаг не является абсолютно необходимым, некоторые считают, что бумажные пакеты помогают быстрее и тщательнее высушить травы. Пробейте или вырежьте отверстия в бумажном пакете и поместите связанные травы внутрь вверх дном. Закрепите пакет, собрав конец вокруг пучка и завязав его. Убедитесь, что травы не скоплены внутри пакета. Пометьте пакет названием травы, которую вы сушите.

Подвесьте травы вверх ногами

Самый старый способ сушить травы — взять пучок, подвесить его вверх дном в теплой, проветриваемой комнате и позволить природе сделать всю работу.

Как хранить травы

После завершения процесса сушки:

Выбросьте любые заплесневелые травы

Выбросьте любые сушеные травы, на которых есть малейшие признаки плесени. Она будет только распространяться.

Храните травы в герметичных контейнерах

Небольшие банки для консервирования также хорошо подойдут. Еще подойдут полиэтиленовые пакеты на застежке. Ваши травы сохранят больше вкуса, если вы будете хранить листья целыми и измельчите их, когда будете готовы их использовать.

Разместите контейнеры в прохладном сухом месте

Разместите контейнеры в прохладном сухом месте, подальше от прямых солнечных лучей. Вы можете выбрать банки для консервирования янтарного цвета, предназначенные для блокировки солнечного света.

Советы по использованию сушеных трав

Если вы хотите использовать свои травы в кулинарии, просто вытяните стебель и покрошите листья. Вы должны иметь возможность разрыхлить листья, проведя рукой по стеблю.

Используйте примерно 1 чайную ложку измельченных сухих листьев вместо 1 столовой ложки свежих трав.

Сушеные травы лучше всего использовать в течение года. Поскольку они теряют цвет и свой вкус.

Какие травы не следует сушить

Хотя многие травы можно сушить и использовать позже, есть некоторые травы с меньшим содержанием летучих масел, такие как петрушка, эстрагон и лук-шнитт, которые имеют более сильный вкусовой профиль, когда их используют свежими. Эти нежные травы потеряют больше своего вкуса и будут иметь более короткий срок хранения после сушки.

Как долго будут храниться сушеные травы

При условии правильного хранения сушеные травы будут храниться от 1 до 3 лет.