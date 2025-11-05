Как уберечь садовые горшки от растрескивания на холоде: простой и дешевый способ

Горшки / © Associated Press

Садоводство в контейнерах - это практичный способ использовать небольшие пространства на открытом воздухе. Контейнеры также позволяют украшать балконы, патио, веранды и т.д. Использование горшков круглый год является простым для садоводов в теплых зонах выращивания.

Но уличные кашпо зимой создают проблему для садоводов в более холодных зонах, поскольку они легко трескаются, иногда даже во время первых заморозков. Однако контейнерное садоводство в холодном климате все еще может работать, если вы знаете, как хранить горшки зимой, чтобы защитить их на следующий год.

GardeningKnowHow дает несколько полезных советов для садоводов.

Керамические и терракотовые горшки трескаются и ломаются, когда вода попадает даже в малейшие трещины, а затем замерзает. Но есть один простой трюк, который может помочь предотвратить эту проблему.

Почему горшки трескаются зимой

Вода имеет уникальное свойство расширяться, когда она замерзает. Вот почему те из нас, кто живет в зимних регионах, сталкиваются с таким количеством выбоин на дорогах. Когда вода попадает в трещины в хрупком веществе, таком как асфальт или терракотовые горшки, а затем замерзает, она расширяется и растрескивает материал.

Вода может попасть в трещины в ваших горшках и нанести вред, даже небольшим трещинам, которых вы не заметили. Даже без каких-либо незначительных трещин, стоячая вода в замерзающем горшке расширится и потенциально разобьет контейнер.

Это явление может произойти почти с любым материалом, даже с пластиковыми горшками. Однако ваши керамические кашпо и терракотовые горшки больше всего рискуют растрескаться зимой и стать непригодными для контейнерного садоводства до весны.

Как защитить горшки с растениями от мороза

Конечно, вы можете переместить растения в горшках в помещение на зиму, чтобы предотвратить накопление в них воды, которая замерзнет.

Но вам не нужно заходить так далеко. Есть один простой трюк, который достаточно хорошо работает, чтобы защитить большинство контейнеров от цикла замерзания и растрескивания: наклоните горшки набок до первых заморозков.

Хотя вода может попасть в небольшие трещины от конденсата, а затем замерзнуть, наибольший риск заключается в том, что контейнеры собирают дождевую воду, воду от поливочных систем или тающий снег, а затем замерзают. Самый простой способ избежать этого — опорожнить горшки и опрокинуть их.

Обязательно высыпьте растения, почву, любую остаточную воду, а затем высушите горшок изнутри. Если ваши горшки уже пустые и сухие, просто опрокиньте их и оставьте на зиму.

Этот удобный маленький трюк предотвращает накопление воды, но также защищает горшки от другой опасности. Сильные ветры и даже дикая природа в вашем саду зимой могут опрокинуть ваши горшки, вызывая трещины и разрывы. Горшки устойчивы, если их опрокинуть. Только убедитесь, что они не катятся на ветру. Положите несколько камней или кирпичей с обеих сторон каждого горшка, чтобы предотвратить их качение и повреждение.

Дополнительные советы

Хотя опрокидывание горшков является самым простым решением для предотвращения трещин и разрывов, существует много других методов, которые вы можете использовать для защиты своего контейнерного сада:

Вы можете оставлять горшки вертикально, если в них нет трещин, а дренажное отверстие свободно и может стекать любая накопившаяся вода.

Для дополнительной защиты приподнимите горшки с помощью ножек, чтобы держать их над землей.

Сгруппируйте горшки вместе, чтобы предотвратить опрокидывание.

Храните горшки в помещении на зиму. Используйте любую постройку или участок дома, где температура не опускается ниже нуля, например, гараж, сарай или подвал.

Если у вас есть растения в горшках, которые вы, возможно, захотите сохранить, подумайте о том, чтобы перезимовать их в помещении. Многие однолетние растения, используемые для контейнерного садоводства, являются хорошими комнатными растениями.

Ошибки, которых следует избегать

Защита горшков зимой может быть очень простой. К сожалению, также легко сделать некоторые ошибки в зимнем контейнерном садоводстве и увеличить вероятность того, что горшки треснут или разобьются.

Хотя очевидно, что не оставлять воду внутри горшков, также важно удалять почву из горшка. Почва может удерживать много воды, которая будет расширяться во время замерзания. Но не обязательно выбрасывать все это. Существует много способов повторно использовать старую почву для горшков в саду, например, добавить ее в компостную кучу.

Пытаясь сэкономить место, вы можете складывать горшки друг на друга. Но это на самом деле может привести к повреждению. Лучше всего не складывать горшки друг на друга, но если вам совершенно необходимо, то складывайте их неплотно. Положите слой газеты или другого материала между каждым сложенным горшком, чтобы защитить их от разбития.

Еще одна распространенная ошибка — попытаться защитить контейнеры, обертывая растительные горшки пластиком. Пластик изолирует и может поддерживать ваши горшки теплее, чем окружающий воздух. Но с другой стороны, влага может легко накапливаться под этим пластиком, а затем замерзать и треснуть ваши контейнеры. Поставьте обернутые горшки под крышку, чтобы они не собирали и не задерживали воду, а затем не разбивались.

Контейнерное садоводство имеет много преимуществ, но вам не придется покупать новые горшки каждый год. Уделите несколько минут, чтобы защитить свои горшки на зиму, и наслаждайтесь ими сезон за сезоном.