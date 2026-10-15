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Как уберечь терракотовые горшки от мороза: советы садовода
Трещины на терракотовых горшках после зимы — это не приговор и не повод отказываться от красивых глиняных вазонов. Садовод объяснил, как правильный дренаж, очистка и небольшая высота над землёй помогут сохранить их на десятилетия.
Терракотовые горшки ценятся за естественный вид и способность пропускать воздух и влагу. Однако зимой даже прочная керамика может треснуть, об этом рассказал садовод Иш Камран. Причина часто кроется в воде, которая скапливается в стенках или почве, замерзает и расширяется. К счастью, несколько несложных действий помогут снизить риск повреждений и продлить срок службы любимых садовых аксессуаров.
Проверьте дренажные отверстия
Вода должна свободно вытекать из горшка, а не застаиваться внутри. Убедитесь, что отверстия на дне не забиты землёй или корнями. Избыток влаги, замерзающий во время морозов, может привести к появлению трещин.
Очистите поверхность от грязи
Остатки почвы и налет могут препятствовать нормальному отводу влаги. Камран советует тщательно очищать терракотовые горшки, чтобы материал мог свободно отводить воду и быстрее просыхать.
Поднимите горшок над землей
Не оставляйте его прямо на земле. Подставка или специальные ножки высотой в несколько сантиметров помогут избежать контакта с влажной землей и улучшат отток воды.
Терракота может служить десятилетиями, если за ней правильно ухаживать. Как отмечает Иш, секрет долговечности заключается не в сложных процедурах, а во внимании к деталям. Немного подготовки к холодам — и у ваших любимых горшков будет гораздо больше шансов пережить зиму.