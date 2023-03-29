Как уберечь животное от стресса во время войны: советы эксперта

За время войны наши домашние любимцы, как и мы, столкнулись с серьезными стрессовыми ситуациями. Сирены, взрывы, выстрелы и другие громкие звуки не привычны для них. Из-за определенного количества повторений на фоне стресса у них может развиться ПТСР и начаться проблемы со здоровьем.

Эксперт по питанию животных Royal Canin, кандидат ветеринарных наук и руководительница Ассоциации понимания людей и животных Оксана Галан дала советы, как защитить своих домашних любимцев от стресса и уберечь их здоровье.

"В результате мы нарушаем 5 так называемых свобод животных. Это тот необходимый минимум, благодаря которому мы можем ждать от животных нормального поведения. Животное должно быть свободно от голода и жажды, от дискомфорта, от травм и болезней, от ограничений видотипного поведения и от горя и страданий. Реалии войны таковы, что часто наши животные не могут качественно спать и есть, нормально отдыхать, прятаться от негатива, вовремя гулять и т. д. Вдобавок к этому животное переживает регулярно сильный стресс. И потому задача владельца - позаботиться в имеющихся условиях о здоровье своего любимца и обеспечить что возможно", – объяснила Оксана Галан.

Сохранять покой и меньше суетиться

Это может быть очень тяжело в критической ситуации, но стоит стараться меньше суетиться, потому что животные очень хорошо считывают наши эмоции и тоже начинают волноваться. Собаки лают, люди вокруг раздражаются, и это замкнутый круг. Поэтому следует стараться двигаться и дышать медленнее, когда добрались до какого-нибудь безопасного места.

Успокоить животное физически

Некоторым животным помогает медленное поглаживание с мягким давлением как во время массажа, чтобы они могли снять стресс. Движения должны быть продольными, вдоль тела животного, спокойными, уверенными. Некоторым животным помогает, если на них надеть что-то немного давящее, минут на 15–20, чтобы животное немного замедлилось, почувствовало свое тело и успокоилось. Собакам можно попытаться осторожно массировать уши.

Сохранять обычный рацион

Следует стараться не менять привычную для животных пищу, ведь это всегда стресс и дополнительная нагрузка на организм животного. Если животное ест сухой корм, следует сразу выбирать такие бренды, которые широко доступны во всех уголках страны, а также и за рубежом, если владельцы планируют переезд.

"Если любимцу нужно изменить рацион, то делать это рекомендуется постепенно, ведь пищеварительной системе нужно время для адаптации. Быстрое изменение рациона может привести к расстройствам пищеварения, таким как диарея или рвота. Как правило, переход на новый корм лучше осуществлять в течение 7 дней следующим образом: 1-2-й день – 75% предыдущего типа кормления с добавлением 25% нового корма, 3-4-й день – соотношение должно быть 50% к 50%; %; 7-й день – 100% нового корма", – подчеркивает эксперт.

Поить несмотря ни на что

Если не есть – это не самое страшное (если у животных нет хронических болезней), то не пить – это критично, особенно для кошек. У них быстро начинается обезвоживание, что может иметь серьезные последствия. Поэтому очень важно заставлять их пить, иногда даже насильно, поить через шприцы без иглы. В некоторых ситуациях заставить испуганное животное попить и сходить в туалет - это уже победа.

В укрытии обеспечить базовые потребности животных и уважать окружающих

Если есть возможность, то животное следует заранее приучить к боксу или переноске, чтобы проще было контролировать передвижение по укрытию. Также стоит меньше кормить, меньше двигаться, чтобы животному не так хотелось пить, что уменьшит количество походов в туалет. Важно не навязывать никому компанию своей кошки или собаки, держать возможное расстояние. Лучше сидеть в одном месте, не ходить и не отпускать собаку с поводка. Следует помнить, что взаимоуважение – гарантия того, что мы придем к поставленной цели целыми и невредимыми.

Собаку взять в укрытие, однако коту иногда лучше быть дома

Собаки и кошки по-разному воспринимают мир. Собака, даже если она боится громких звуков, находится рядом со своей базой безопасности – со своим человеком. А для кота его база безопасности – это его территория, то есть квартира, дом. Есть исключения, когда кошек не забирают в укрытие, потому что для них это такой большой стресс, что у них начинается слюноотделение, ускоряется сердцебиение, расширяются зрачки и иногда они даже кричат, поэтому в дальнейшем такой стресс может привести к кардиологическим проблемам, циститу и т.д. Есть даже случаи, когда кошки отказываются пить и умирают от обезвоживания. Так что если ваш кот тяжело переживает поход в укрытие – лучше оставить его дома: нужно оставить ему корму на долгое время, открыть все возможные емкости с водой по всей квартире, обеспечить доступ к лотку. И дополнительно нужно продумать возможные варианты, если коту придется выбираться из помещения.

Строить отношения с животным в течение жизни

Важно, чтобы животное было интегрировано в жизнь владельцев, приучено ходить в переноску, спокойно воспринимать амуницию, прыгать на руки – в таком случае и сейчас с ними будет проще. К тому же у владельца появляется больше инструментов для помощи животному в экстренной ситуации.

Если у вас действительно сформированы отношения с собакой, то ей будет проще пережить этот стресс. Собака, которая доверяет своему владельцу, имеет ресурс ожидания, пока все снова будет как раньше. Она понимает, что сейчас что-то происходит с его владельцем, но в будущем она снова будет реализовывать его потребности. Но если и в нормальное время не было доверия, был страх, жесткая и агрессивная учеба (точнее человек относился к собаке не как к компаньону, а как к зверю), тогда и сейчас им может быть непросто.

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