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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
196
Время на прочтение
3 мин

Как убрать и упорядочить все в шкафу: действенные советы

Каждая женщина мечтает об идеально организованном шкафу, где каждая вещь находится на своем месте, а любимую одежду легко найти.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как убрать и упорядочить все в шкафу

Как убрать и упорядочить все в шкафу / © Associated Press

Большое количество вещей может сделать поиск необходимого наряда настоящим испытанием. Однако правильная организация и грамотный уход за вещами не только сэкономят ваше время, но и продлят жизнь любимой одежды. Издание Martha Stewart предоставило советы по уборке, стирке и хранению вещей в шкафу.

Организация стирки

Стирка играет ключевую роль в уходе за вещами. Неправильный выбор температуры, моющих средств или метода сушки может привести к износу ткани, выцветанию цветов или усадке одежды. Чтобы этого избежать, следует придерживаться следующих правил:

  • Сортируйте одежду перед стиркой: разделяйте вещи по цвету и типу тканей.

  • Следуйте рекомендациям на этикетках: не все ткани можно стирать в горячей воде или отжимать на высоких оборотах.

  • Ухаживайте за деликатными вещами: шелковая, кашемировая и шерстяная одежда лучше стирать вручную или в деликатном режиме.

  • Не используйте слишком много стирального средства: это может оставить следы на ткани и повредить волокна.

  • Правильно сушите вещи: трикотажные вещи следует сушить в горизонтальном положении во избежание деформации.

Организация шкафа

Чтобы привести в порядок шкаф, следует начать с ревизии всех вещей. Избавьтесь от одежды, которую не носите в течение года или отдайте ее на благотворительность. Организация станет гораздо проще, если в вашем шкафу будут только нужные вещи.

  • Распределите вещи по категориям: рубашки, платья, брюки, обувь, аксессуары и т.д.

  • Применяйте сезонное хранение: вещи, которые не носите в текущий сезон, лучше сложить в специальные контейнеры или верхние полки.

  • Используйте правильные вешалки: деревянные или бархатные вешалки лучше держат форму одежды.

  • Оптимизируйте пространство: используйте органайзеры для белья, коробки для аксессуаров, а обувь храните в специальных контейнерах или на отдельных полках.

Расположение одежды в шкафу

Чтобы легко находить вещи и поддерживать порядок, следует организовать одежду по определенной системе.

  • Вешать как можно больше вещей: платья, рубашки, жакеты и брюки лучше хранить на вешалках.

  • Распределять по типам тканей: трикотаж и тяжелые шерстяные вещи лучше складывать во избежание деформации.

  • Группировать вещи по цвету: так будет легче находить нужные сочетания.

  • Оставлять на видимых местах повседневную одежду: чаще всего используемые вещи должны быть под рукой.

Секреты эффективного хранения

  • Храните сумки в вертикальном положении, чтобы они не теряли форму.

  • Шарфы и пояса можно размещать на специальных крючках или вешалках.

  • Используйте подписанные контейнеры для небольших аксессуаров.

  • Разделяйте ящики специальными перегородками, чтобы хранить вещи в порядке.

Чтобы поддерживать чистоту в шкафу, достаточно еженедельно уделять несколько минут проверке порядка и распределению вещей на свои места. Раз в сезон производите уборку, просматривайте одежду и освобождайте место для новых вещей. Следуя этим советам, вы сможете не только навести порядок в своем шкафу, но и сделать повседневную жизнь и выбор одежды более комфортными.

Дата публикации
Количество просмотров
196
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